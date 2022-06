Speyer bietet hohe Wohnqualität

Speyer. Wie hat die Corona-Pandemie Deutschlands Regionen verändert? Dieser Frage ist das Institut der Deutschen Wirtschaft in einer Studie nachgegangen, deren Ergebnisse nun veröffentlich worden sind. 400 Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland wurden in der Erhebung hinsichtlich ihrer regionalen Entwicklung während der Pandemie näher untersucht. Speyer schneidet in den untersuchten Kategorien besonders gut ab – vor allem im Bereich der Bewertung von Lebensqualität.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Niveau-Ranking gibt so beispielsweise in der Erhebung den aktuellen Erfolgswert wieder. In dieser Kategorie belegt Speyer deutschlandweit den dritten Platz. Außerdem hat die Studie die Dynamik bewertet und dabei betrachtet, wie sich die Kreise und Städte im Vergleich zu den Referenzjahren 2018 und 2019 entwickelt haben. In diesem Ranking landet Speyer auf Rang 80. Auch im Bereich der Wirtschaftsstruktur erreicht Speyer mit dem sechsten Platz einen guten Rang und ist insbesondere im Bereich des Gewerbesaldos und der wissensintensiven Dienstleistungen laut der Studie stark aufgestellt. Im Bereich des Arbeitsmarkts belegt Speyer den 235. Platz im Deutschlandvergleich.

Studie online abrufbar

Die Lebensqualität in der Domstadt sorgt für Platz drei in einer Studie. © K. Venus

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden und sieht die gute Platzierung als Bestätigung für die Regionalentwicklung der Stadt. „Dass insbesondere die Regionalentwicklung so positiv ausfällt, zeigt, dass unsere Anstrengungen, die Attraktivität der Stadt Speyer als Wirtschaftsstandort sowie die Wohn- und Lebensqualität zu steigern beziehungsweise auf hohem Niveau zu halten, Früchte tragen“, resümiert sie in der Pressemeldung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die komplette Studie ist auf der Webseite des Instituts unter www.iwkoeln.de abrufbar. vs