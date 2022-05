Speyer elektrisiert die Menschen

Speyer. „Wir wollen die Menschen elektrisieren“, sagt Peter Bödeker, der Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ im Gespräch mit unserer Zeitung. Erstmals wird es deshalb eine Energiemesse auf der Maximilianstraße geben. Dazu nutzen die Händler und die über die ganze Straße verteilten Aktionsstände den Brückentag Freitag, 27. Mai, und den Samstag, 28. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr und es wird den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 29. Mai von 13 bis 18 Uhr geben. Peter und Louis Bödeker, die zusammen mit Heidi Jester von der Stadtverwaltung für die Organisation verantwortlich zeichnen, liegen wertige Events am Herzen. „Hier können unsere Kunden aus dem Badischen Elektromobilität auf einen Blick sehen, sich aber auch über Photovoltaik, moderne Heizsysteme und Fördermöglichkeiten informieren“, sagt Peter Bödeker und nennt das Angebot am letzten Maiwochenende einen „perfekten Mix“.

„Energien der Zukunft – mitten im historischen Speyer“, so wirbt die Stadtverwaltung für die Energiemesse. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs mussten sich da auch im Stadtvorstand erstmal durchsetzen, denn bisher galt: Keine Automeile auf der Hauptstraße. Kollegin Irmgard Münch-Weinmann wollte die Messe am liebsten auf den Festplatz schieben. Aber gerade die Atmosphäre der Maximilianstraße mit ihren zahlreichen Geschäften und ihrem Branchenmix sei es doch, die das Flair Speyers ausmache, sagen die Veranstalter.

Aber mit der Elektromobilität ist das Thema ja eigentlich so grün, dass es auch die Kritiker aus der Öko-Fraktion überzeugen dürfte. Zwölf Autohäuser mit 19 Marken zeigen hier ihre Modelle: Maßgabe ist, alles was hier an Wagen gezeigt wird, muss einen Stecker haben. Auch E-Mopeds und E-Roller und natürlich auch E-Fahrräder sind auf der Messe zu sehen – in dieser Konzentration ist das wohl bisher in der Metropolregion einmalig.

Eröffnung mit OB Seiler

Über das ganze Wochenende informieren zahlreiche Unternehmen in der Speyerer Innenstadt über alternative Energien und Antriebe. Von spannenden E-Autos über die neuesten E-Bikes bis hin zur kompetenten Beratung für Haus und Wohnung. Abgerundet wird die Veranstaltung noch mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Mai. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler eröffnet die Messe am Freitag um 12.30 Uhr vor dem Schuhhaus Bödeker in der Maximilianstraße 64. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm rund um die Energien der Zukunft.

Mit dabei sind unter anderem zum Thema E-Mobilität und alternative Antriebe: Fahrrad Weindel mit E-Bikes und mehr, die Autohäuser Cuntz mit BMW, Alpina und Mini, Neubeck mit Audi, Mercedes, Smart und VW, Bellemann mit Kia und Dacia, Mazda-Händler Tabbouch, das Skoda-Autohaus Jäger und Keppel, Kempl mit Peugeot, der Ford-Händler Schätzel und das Autohaus Renck-Weindel mit Fiat, Hyundai und Jeep.

Das Thema nachhaltige Energien, Ladeboxen, Haus und Wohnung, Beratung bespielen die Firmen Merz Elektrotechnik, Schlör und Fass sowie die Stadtwerke, die einen großen Stand am Geschirrplätzel aufbauen. Die Veranstaltung auf der Maximilianstraße ist selbstverständlich kostenfrei.

