Speyer elektrisiert die Region: Energiemesse gestartet

Speyer. Reichweite, Ladezeit, Lieferfristen – das waren die dominierenden Fragen, die die Besucher am ersten Tag der Energiemesse am Freitag im Zentrum von Speyer umtrieben. Zum ersten Mal waren alternative Energien im Mittelpunkt und Autohändler sowie Fachfirmen für moderne Versorgung standen Rede und Antwort. Die Veranstaltung läuft noch am Samstag und Sonntag. Auch die Geschäfte haben sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Simone Würfel von der Geschäftsführung des Autohauses Cuntz brauchte nur ein Wort, um zu beschreiben, wie der Auftakt der Premiere gelaufen ist: „Mega.“ Kaum hatten die Geschäfte entlang der Maximilianstraße geöffnet, sei auch an den Ständen, die sich vom Altpörtel bis zum Stadthaus ziehen, ständig viel los gewesen. „Die Leute haben Interesse. Unsere Verkäufer sind die ganze Zeit im Gespräch“, stellt Würfel zufrieden fest. Das Konzept, das auf Initiative des Vorsitzenden der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, Peter Bödeker, entstanden ist, geht also auf. Das sieht auch Thomas Neubeck (VW, Audi, Mercedes) so, der wie Würfel im Vorfeld federführend an der Umsetzung der Veranstaltung beteiligt war.

Das Autohaus Kempl ist mit seinen neuesten Hybrid- und E-Autos vertreten. © Venus

„Die Frequenz ist gut. Es gibt ganz viel Informationsbedarf“, bestätigt der Firmenchef die Einschätzung. Das Angebot in Summe sei richtig schön und mit den Kollegen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, das gefällt Neubeck auch sehr gut. Nur eines hätte er sich gewünscht: „Dass sich noch mehr Geschäftsleute außerhalb der Automobilindustrie beteiligen.“ Allerdings sieht er dahingehend Chancen für die Zukunft dieser Veranstaltung, die seines Erachtens sehr gut in die Innenstadt passe.

Für die beiden Tophändler steht fest: „Jetzt ist genau die richtige Zeit für eine solche Messe. Der Beratungsbedarf ist da, der Anfang ist gemacht und die Ausbaufähigkeit sehen wir auf jeden Fall.“ Lediglich eines treibt alle Kollegen um: die langen Lieferzeiten, die es aktuell in der Autobranche gibt.

Viele konkrete Fragen gestellt

Bei zwölf bis 18 Monaten liegen die derzeit, sagt auch Julien Eilber vom Autohaus Jäger und Keppel. Die Energiemesse sieht er als gute Einrichtung. „Der Streugrad hier ist viel größer, man macht sich bekannt und kann im Nachhinein mehr Kundenkontakte pflegen“, erklärt er. Regelmäßig zu tun hatten auch Eilber und sein Team am ersten Messetag am Stand. Mit konkreten Fragen traten die Besucher bei ihm auf.

Das Gleiche erlebte Fabio Marzi von den Stadtwerken auf dem Geschirrplätzel. „Die Leute gehen gezielt auf diese Energiemesse“, macht er deutlich. Abgesehen von der Elektromobilität stand beim Energieversorger das Thema Photovoltaik ganz oben auf der Interessensliste. „Ich habe bereits 23 Beratungstermine notiert“, zählte Marzi schon kurz vor 15 Uhr nach.

Auf dem Sektor der elektrobetriebenen Fahrzeuge war die THG-Förderung vom Umweltbundesamt ein wichtiger Punkt, der von den SWS-Mitarbeitern vermittelt wurde. „Massenveranstaltungen sind immer gut“, urteilte Marzi über die Energiemesse.