Speyer: Inzidenzzahlen weichen von der Realität ab

Speyer. Sind die täglich gemeldeten Inzidenzzahlen nur noch Makulatur? Diese Frage drängt sich zwangsläufig nach der inzwischen 14-tägig durchgeführten Onlinekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Speyer auf. Ganz gleich wie hoch und wie aktuell sie scheinbar sind: Dr. Cornelia Leszinski, ärztliche Direktorin im Krankenhaus Sankt Vincentius in Speyer, hält sie auch wegen der nicht mehr möglichen Nachverfolgung für überholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Chefärztin dazu: „Die Inzidenzzahlen haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Wir müssen bei den Infizierten eine erhebliche Dunkelziffer einkalkulieren und können die Pandemielage nur noch an den Auswirkungen nachvollziehen. Und die stimmen bedenklich, wie ein Blick auf die Hospitalisierungsrate zeigt. Die Zunahme an Covid-19-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser trifft auf einen krankheitsbedingt reduzierten Personalbestand. Diese Ausfälle führen dazu, dass in einigen Kliniken nur noch die Notfallversorgung gewährleistet ist und die Betreuung von Patienten, deren Behandlung ohne Risiko aufgeschoben werden kann, vorläufig nicht mehr möglich ist!“

Dunkelziffer fraglich

Wie ernst die Situation ist, lässt sich auch an einer von Leszinski genannten Zahl festmachen. So waren einem kontinuierlich steigenden Trend folgend 64 Prozent aller Testungen positiv, die in der ersten Februarwoche im eigenen Testzentrum (ehemaliges Stiftungskrankenhaus, Spitalgasse 1) durchgeführt wurden. Welche Dunkelziffer sich hinter dieser Zweitdrittelrate verbirgt, könne niemand mehr wirklich schätzen, betonte die Chefärztin. Um hinzuzufügen, dass auch ihr Krankenhaus Operationen außerhalb von Notfällen und Tumorpatienten zunächst um eine Woche verschoben habe.

Kita-Schließung nicht vorgesehen

Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs unterstrich mit Blick auf die Situation von Schulen und Kindertagesstätten (Kitas), dass man an den Speyerer Schulen fast täglich mit steigenden Zahlen konfrontiert werde und dennoch alles tue, um den Schulbetrieb weiterzuführen. Dazu gehörten auch die zahlenmäßige Aufstockung von Schulsozialarbeitern sowie die Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen. Vor allem jedoch die Mitarbeitenden in den Kitas würden sich permanent am Limit bewegen und es sei nicht zu verstehen, dass man sie in dieser prekären Situation zusätzlich mit administrativen Aufgaben belaste, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Landesjugendamtes und der Gesundheitsämter fielen, betonte Kabs. Kritik übte sie am Ausbleiben von Landeszuschüssen zur Aufrechterhaltung beziehungsweise Verbesserung der Hygienestandards in den Kitas. Dennoch merkte sie mit Nachdruck an, dass die Betreuung aufrechterhalten werde und eine Schließung von Kitas nicht vorgesehen sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Speyerer Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann bedauerte, dass in der Vorwoche lediglich 362 Personen in der von Stadt und DRK betriebenen kommunalen Impfstelle (Stadthalle) geimpft wurden. Davon entfielen 202 auf Drittimpfungen. Positiv bewertete er hingegen, dass 56 Bürger zum vierten Male immunisiert werden konnten. Am Angebot für mögliche Impfungen könne die mangelnde Nachfrage nicht liegen, machte Eymann deutlich. Demnach ist wie bisher dienstags bis samstags jeweils zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung freies Impfen in der Stadthalle möglich. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem können sich an den Samstagen von 9 bis 16 Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Darüber hinaus ist für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in der Impfstelle an den Freitagen ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Gewünschte Termine können über das Buchungsportal des Landes reserviert werden. Diffus bleibt nach Eymann der Einsatz des neuen Impfstoffes Novavax, der ab 21. Februar in Rheinland-Pfalz verfügbar sein soll. Ob er auch sofort in Speyer verimpft werden könne bleibe abzuwarten, schloss Eymann.

Planungen weiter schwierig

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sagte zur Lageentwicklung, dass Planungen über den März hinaus schwierig seien. Das hänge von den Beschlüssen des Bundes und der Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen durch die Länder ab. Fakt sei jedoch, dass die Finanzierung von Impfzentren bis mindestens April gesichert sei. Seiler abschließend: „Die Sehnsucht der Menschen nach Normalität ist verständlich. Durch verantwortungsvolles Handeln und Schließung von Impflücken in allen Altersgruppen kann jeder Einzelne dazu beitragen, um gute Voraussetzungen für den kommenden Herbst zu schaffen. Es geht schließlich auch um unsere Kinder, die einer neuen Studie zufolge psychisch besonders unter den bisherigen Einschränkungen leiden!“