Speyer. Im Vorfeld der Werkausschusssitzung am Donnerstag, 15. April, fand auf Veranlassung der CDU eine Sitzung zur Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzepts der Stadt statt. Das Konzept wird die Jahre 2021 bis 2025 umfassen. Aufgrund der Vorgaben des Landes ist das Konzept ein unübersichtliches, nicht immer gradlinig aufgebautes, über 80-seitiges Papier, so der Sprecher der CDU, Hans-Peter Rottmann. Es bedürfe der Erarbeitung einer griffigen Kurzfassung.

Auf Vorschlag der CDU sollen die Ziele des Abfallwirtschaftskonzepts schon in der Einleitung hervorgehoben werden: „Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht anfällt“, so Rottmann. Daher müsse es Ziel sein, durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung das Abfallaufkommen zu verringern. Nötig sei ein Stoffkreislauf, in dem Produkte länger und effizienter genutzt, clever entsorgt und in dem Rohstoffe wiederverwertet werden. Hierzu bedürfe es einer Bewusstseinsbildung breiter Schichten und einer eingehenden Beratung der Bevölkerung im Hinblick auf einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Besonderes Augenmerk gelte dabei den Bildungseinrichtungen, so Rottmann weiter.

Daher beantragt die CDU für die kommenden Jahre einen eigenen Komplex Öffentlichkeitsarbeit einzufügen. Zwar werde mit den Abrechnungen der Stadtwerke an die Bürger ein neues Abfall-ABC verteilt. Aber auch nach dessen Lektüre sei nicht alles klar: Trenne ich den Aludeckel vom Joghurtbecher ab, oder den Deckel vom Marmeladenglas? Wer weiß, dass schwarze Verpa-ckungen maschinell schwer sortierbar sind? Muss ich bei Wurstverpackungen die dünne Plastikfolie vom Papier abtrennen? Kleinigkeiten, die aber vermittelt werden müssten. Hierzu fordert die CDU eine groß angelegte Werbekampagne, kontinuierliche Infos und Wettbewerbe in Kitas, Schulen oder Haushalten zum Thema Abfallvermeidung. Warum nicht quartalsweise eine Familie auswählen und belohnen, die sich auf besonders originelle Weise dem Thema Müllvermeidung widmet?

Großwohnanlagen im Blick

Für eine bestimmte Zeit könnten auch „Street-Müll-Worker“ eingesetzt werden, die in Schwerpunktgebieten Aufklärungsarbeit leisten. Überdacht werden müsse die Praxis der Mülltrennung in Großwohnanlagen. Während dort fast alles entgegen den Zielen des Abfallwirtschaftskonzepts im Container lande, werde anderswo mühsam vorbildlich getrennt.

Wichtig sei der CDU die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Eine Optimierung der Stoffstromwirtschaft bei Bauvorhaben durch die Nutzung von Recyclingbeton oder von Bauschuttmaterialien können man vorschreiben und eine Bauteilebörse schaffen. Denkbar sei ein Service für Wohnungsauflösungen oder die Schaffung eines Tauschraums. Elektrokleingeräte sollten in Zusammenarbeit mit Dritten zur Reparatur angeboten werden, so die CDU. zg