Speyer: Neues Leben für früheren Sparkassensitz

Speyer. Die Sparkasse Vorderpfalz hat die Tochtergesellschaft der Deutsche Anlagen Leasing, DAL Bautec, in den Prozess der Neuentwicklung ihres 8700 Quadratmeter großen Sparkassen-Areals am Willy- Brand-Platz eingebunden. Die Gebäude der früheren Hauptstelle der damaligen Stadtsparkasse Speyer sollen innerhalb des bestehenden Bebauungsplanes einem neuen Nutzungskonzept zugeführt werden. „Ziel der Sparkasse ist es, den Kunden weiterhin ein zeitgemäßes Banking zu bieten“, so formuliert es Sparkassen-Chef Thomas Traue. Zugleich soll ein Beitrag für die Attraktivität der Speyerer Innerstadt geleistet werden und ein Teil der Fläche wohnwirtschaftlichen Zwecken zugeführt werden. Geplant sind unter anderem Mietwohnungen mit einer Sozialquote von 25 Prozent, so Traue in einer Pressemitteilung.

Laut Traue gehöre die DAL Bautec zur Sparkassen-Finanzgruppe und sei ein renommiertes Unternehmen im Bereich Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen rund um die Immobilie. DAL werde die Sparkasse beim gesamten Vorgang begleiten. Man werde in den nächsten Wochen zunächst einen Diskussionsprozess mit der Öffentlichkeit und allen Interessenten anstoßen und steuern. Die Ergebnisse sollen dokumentiert und als Grundlage für das weitere Vorgehen verwendet werden.

„Mir ist wichtig, dass bei der Revitalisierung des Areals auch die Wünsche aller Beteiligten – insbesondere der Speyerer Bevölkerung – in die Planung mit einfließen können. Deshalb werden wir im Oktober zu einem Workshop mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern einladen – je nach Corona-Lage online oder in Präsenz“, sagt Traue weiter: „Damit sollen dort möglichst viele Meinungen, Ideen und Kenntnisse zusammengetragen und diese für das weitere Vorgehen aufgenommen werden. Sicherlich können wir nicht alle Wünsche, die gestellt werden, erfüllen, aber dadurch erhalten wir ein ganzheitliches Bild, das uns bei der Weiterentwicklung unseres Areals unterstützten wird. Anschließend ist ein freier Architektenwettbewerb mit vier bis sechs Teilnehmern, die wir einladen wollen, geplant, an dessen Ende die Architekturbüros mit den besten Ergebnissen ermittelt werden, von denen eines mit der Umsetzung der Neuentwicklung unseres Areals beauftragt wird“, sagt Traue.

OB Seiler begrüßt Planungsprozess

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die ja auch stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Vorderpfalz ist, begrüßt den eingeleiteten Planungsprozess: „Bei dieser Vorgehensweise können die Bürgerinnen und Bürger und alle Interessierten ihre Anliegen und Anregungen in den Entwicklungsprozess einbringen. Das kann die Qualität der Planung verbessern.“

Traue betont: „Die geplante Modernisierung unserer Speyerer Hauptstelle ist ein deutliches Signal, dass sich die Sparkasse Vorderpfalz zur Stadt, den Menschen und Unternehmen in Speyer bekennt. Mit der Neuentwicklung unseres Areals möchten wir zudem einen Beitrag zur Attraktivität der Innenstadt leisten. Eine Stärkung des Zentrums liegt auch in unserem Interesse. Denn ein nachhaltiges und innovatives neues Nutzungskonzept, das neben unserer Hauptstelle in Speyer die städtebauliche Qualität der zentralen Lage berücksichtigt, soll langfristig die Lebensqualität in der Domstadt erhöhen. Das neue Nutzungskonzept des 8700 Quadratmeter großen Sparkassen-Quartiers soll unseren Kunden weiterhin ein zeitgemäßes Bankgeschäft ermöglichen. Einen Teil der Fläche möchten wir aber nun wohnwirtschaftlichen Zwecken zuführen. Es sollen Mietwohnungen entstehen, die wir selbst an Interessenten vermieten möchten. Selbstverständlich werden wir dabei die geltende Sozialquote von 25 Prozent berücksichtigen. An dieser prominenten Stelle könnte ich mir auch vorstellen, dass wir einen geringeren Teil der Flächen an gewerbliche Interessenten vermieten. Aber das ist noch völlig offen und soll im angestoßenen Entwicklungsprozess thematisiert werden.“

Fertigstellung bis Ende 2025

Dass das Gebäude barrierefrei und energetisch auf dem neuesten Stand der Technik sein wird, ist für Thomas Traue selbstverständlich. Unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit des Projektes geht Traue von einem Investitionsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich aus. Eine seriöse Prognose könne allerdings erst nach dem Architektenwettbewerb und der dann beginnenden konkreten Planungsphase, an dessen Ende der Bauantrag stehen soll, gemacht werden. Eine Fertigstellung könnte bis Ende 2025 erreicht werden. zg