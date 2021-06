Mehr Impfstoff und eine bessere Organisation – mit diesem Konzept will die zweite Mammut-Impfaktion in Speyer möglichst vielen Menschen den Piks gegen Corona so einfach wie möglich machen. Blechlawinen im Norden der Domstadt und Rückstaus bis zur Autobahn 61 soll es bei der Neuauflage der „Drive-Thru-Aktion“ am Sonntag, 20. Juni, nicht geben. Darin sind sich der Urologe Gerald Haupt und Peter

...