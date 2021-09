Speyer: Quecksilber in Berufsschule ausgetreten

Speyer. Die Feuerwehr aus Speyer bittet um polizeiliche Unterstützung. Bei einem Einsatz in der Berufsschule sei Quecksilber in einem Klassenraum ausgetreten. Vor Ort konnte folgender Sachverhalt in Erfahrung gebracht werden. Im Laufe der Woche wurde durch eine unbekannte Person ein Quecksilberbarometer von einem Klassenraum in den anderen getragen. Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Beschädigung, sodass Quecksilber auf den Boden lief. Erst am Freitag wurde die Beschädigung durch Lehrkräfte festgestellt, worauf die Feuerwehr unterrichtet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Mittwoch wurde der Klassenraum nicht benutz. Die Lehrkräfte, welche eventuell mit dem Quecksilber in Kontakt kamen, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Es kam nach ersten Erkenntnissen nicht zu einer Gesundheitsschädigung. Laut Schätzung des stellvertretenden Schulleiters seien etwa vier Milliliter Quecksilber ausgetreten. Die Feuerwehr Speyer war mit neun Fahrzeugen und 28 Personen vor Ort.