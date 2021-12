Speyer testet Sirenen und Warn-App

Speyer. Die Stadt Speyer wird am heutigen Samstag, 4. Dezember, um 11 Uhr im gesamten Stadtgebiet die Sirenen auf Funktionsfähigkeit testen sowie einen Probealarm in der App Katwarn starten. Ausgelöst werden dabei mehrere Signale. Zunächst erfolgt ein Feueralarm in Gestalt eines einminütigen Dauertons, der zweimal unterbrochen wird und einen Großalarm für die Feuerwehr bedeutet. Anschließend folgt ein einminütiger anhaltender Heulton, der die Bevölkerung im Falle von Großschadensereignissen, vorrangig bei der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, warnt. Im Ernstfall müsste die Bevölkerung dann ein geschlossenes Gebäude aufsuchen, Türen und Fenster schließen, möglichst sogar abdichten, Lüftungs- und Klimaanlagen abstellen, das Radio oder Fernsehen für weitere Informationen anschalten und vorübergehend Hilfesuchende aufnehmen.

Abschließend folgt ein einminütiger Dauerton. Dieser bedeutet, dass keine Gefahr mehr besteht, also Entwarnung. Um die Funktion jeder Sirene überprüfen und bestätigen zu können, werden Beobachter eingeteilt. Diese begeben sich so weit wie möglich in die Nähe der ihnen zugewiesenen Sirene, um so zweifelsfrei erkennen zu können, ob das wahrgenommene akustische Signal auch tatsächlich von der betreffenden Sirene und nicht von einem benachbarten Gerät ausgeht. Nach dem Alarm geben die Beobachter telefonisch Rückmeldung über die Funktionalität der Sirenen.

Firma Thor prüft auch

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Sirenen wird die Chemiefirma Thor in der Landwehrstraße auch ihre Nahbereichsalarmierung testen. Etwa um 11.10 Uhr ertönt zunächst die Werkssirene, dann erfolgt eine Lautsprecherdurchsage, danach Entwarnung. Im Anschluss an die Erprobung wird noch ein Probealarm über Katwarn ausgelöst. zg