Speyer untersagt "Montagsspaziergang" am 27. Dezember

Speyer. Die Stadt Speyer hat eine Unterlassung verfügt, die einen weiteren unangemeldeten Corona-Protest am kommenden Montag verhindern soll. Das kündigte die Stadt am Mittwochnachmittag an. In der Allgemeinverfügung heißt es, dass die Veranstaltung von und Teilnahme an einem angekündigten, aber nicht angemeldeten "Montagsspaziergang" verboten sei. Gleiches gelte für jede "weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und behördlich bestätigte Ersatzversammlung im Stadtgebiet Speyer". Wer sich nicht an die Verfügung hält, müsse mit unmittelbarem Zwang rechnen, so die Mitteilung weiter.

