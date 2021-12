Speyer verbietet sogenannte "Montagsspaziergänge"

Speyer. Die Stadtverwaltung hat am Wochenende jegliche Art von nicht angemeldeten sogenannten „Spaziergängen“ gegen die Coronaregelungen verboten. Sie will damit Menschenaufläufe von Personen verhindern, die weder Abstand halten noch Masken tragen. Man werde dagegen einschreiten, kündigen die Ordnungsbehörden an.

Vergangenen Montag hatte es in der Innenstadt eine solch unangemeldete und über Telegram verabredete Demonstration gegeben. Experten hatten nach eigenen Angaben eine Vielzahl rechtsgerichteter Personen unter den Teilnehmern gesichtet. Dazu aufgerufen hatte eine Organisation, die sich in Anlehnung an die als rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen“ hier „Freie Pfälzer“ nennt.

Um ein Zeichen gegen Querdenker und die Unterwanderung der Gruppe durch Rechtsradikale zu setzen, haben am Freitag verschiedene Gruppen eine gemeinsame Kundgebung gegen Coronaleugner und für die Solidarität mit den Opfern und besonders belasteten Berufsgruppen der Pandemie aufgefordert. Mit dabei sind das Bündnis gegen Rechts, die Linke, die SPD, die CDU und die Grünen, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und andere Organisationen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Domplatz beim Stadthaus – natürlich mit Maske und unter Wahrung der Hygieneregeln.

Die Stadt Speyer habe zum Schutz der Bürgerschaft eine Allgemeinverfügung erlassen, die sogenannte „Montagsspaziergänge“ sowie alle vergleichbaren, nicht angemeldeten Versammlungen im Stadtgebiet am Montag explizit untersagt, teilte die städtische Pressestelle am Samstag mitunter Verweis auf die unangemeldete Versammlung vom Montag zuvor.

„Unnötiges Sicherheitsrisiko“

„Die nichtangemeldeten Versammlungen stellen in der aktuellen Situation ein unnötiges Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung dar, insbesondere, weil sich die Teilnehmenden an keinerlei Corona-Schutzmaßnahmen halten. Wie auch schon die Stadt Landau und die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, haben wir uns daher entschieden, den in den sozialen Medien bereits fleißig beworbenen Spaziergang am kommenden Montag mittels einer Allgemeinverfügung zu untersagen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in der Pressemitteilung zitiert.

Nach dem deutschen Versammlungsrecht können die zuständigen Behörden Versammlungen verbieten, wenn deren Durchführung die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbargefährden würden. Eine solche Gefährdung sei gegeben, weil sich die Teilnehmenden am vergangenen Montag zu einer nicht angemeldeten Versammlung getroffen hätten, was für sich bereits ein Verstoß gegen geltendes Recht darstellt. Eine solche Versammlung verstoße gegen die in der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz geregelte Personenbegrenzung für den Aufenthalt im öffentlichen Raum. Zudem sei sowohl in den sozialen Netzwerken als auch vor Ort ein hohes Maß an Aggressivität und Radikalisierung zu beobachten gewesen.

„Bei den Montagsspaziergängen handelt es sich gerade nicht um Spaziergänge, also um zufällige Treffen. Der Charakter einer Versammlung ist unter anderem durch die Ankündigung und das Mobilmachen in den sozialen Netzwerken gegeben“, heißt es in der Begründung der Stadt weiter.