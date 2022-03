Speyer-West gestalten

Speyer. Wie schon in den Jahren zuvor werden auch 2022 in Speyer-West wieder soziale Projekte mit einem Verfügungsfonds gefördert. Nach Ende des Projekts „Soziale Stadt Speyer-West“ hat die Stadt beschlossen, das Quartiersmanagement im Stadtteilbüro am Berliner Platz weiterzuführen und zu verstetigen. In diesem Zusammenhang werden wieder Mittel mit einem Verfügungsfonds bereitgestellt.

Insgesamt wird eine Summe von 8000 Euro zur Förderung sozialer Projekte und Initiativen von der Stadt Speyer ausgelobt. Bewerben können sich bis spätestens Freitag, 15. April, Vereine und Initiativen, aber auch engagierte Einzelpersonen, die mit ihren Ideen dazu beitragen wollen, Speyer-West weiterhin nachhaltig mitzugestalten.

Ob Ideen zum Klimaschutz, zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts, integrationsfördernde Maßnahmen, Müllsammelaktionen oder die Schaffung neuer Angebote im Quartier – alle Beteiligten freuen sich auf viele spannende Ideen und Aktionen. Ausführliche Infos sowie die Bewerbungsunterlagen gibt es bei Christa Berlinghoff im Stadtteilbüro am Berliner Platz und unter Telefon 06232/14 29 06. zg

