Speyer will bis 2050 emissionsfrei sein

Speyer. Die Stadt Speyer hat sich der UN-Initiative „Race to Zero“ („Renne zur Null“) angeschlossen, einer weltweiten Kampagne, die Städte, Regionen, Nicht-Regierungsorganisationen, Firmen, Gesundheitseinrichtungen, Finanz- und Bildungsinstitute vereinigt. Die Beteiligten haben sich als gemeinsames Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgas-Emissionen auf null zu reduzieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist ein klares Zeichen für die weltweiten Klimaschutzverhandlungen und ein Signal für alle Entscheidungsträger“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auch mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen. „Als Kommune können wir umfassende Klimaschutzmaßnahmen vor Ort realisieren und damit wichtige Impulse geben“, so die Stadtchefin.

„Ein großes Handlungsfeld ist der Umstieg auf erneuerbare Energien. In Speyer haben wir uns daher bereits Anfang dieses Jahres für die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz zwischen Stadt und Stadtwerken entschieden. Gemeinsam wollen wir unsere 100-Prozent-regenerativ-Ziele erreichen“, erläutert Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann. So sollen 2030 der benötigte Strombedarf und bis 2040 die verbrauchte Wärme in Speyer zu 100 Prozent regenerativ erzeugt werden.

Speyer setzt beim Klimaschutz auch auf die Förderung nachhaltiger Mobilität. „Der neue Nahverkehrsplan wird ab 2023 Mobilität für alle bieten und ist ein weiterer Baustein, Klimaschutzziele mit transparenten, konkreten Aktionen lokal umzusetzen“, macht Stefanie Seiler deutlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Derzeit sind 5230 Unternehmen, 67 Regionen, 1049 Städte, 1039 Bildungsinstitute, 441 Finanz- und 52 Gesundheitseinrichtungen an derKampagne „Race to Zero“ beteiligt. zg

Info: Infos unter https://racetozero.unfccc.int/system/cities/