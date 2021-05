Speyerer Archivare auf der Spur verlorener Kirchengüter

Speyer. Da staunte der Flohmarktbesucher in Bornheim bei Landau nicht schlecht, als er unter Krimskrams auch zwei Kirchenbücher aus dem 19. Jahrhundert entdeckte. „Der Mann hätte sie für uns gekauft, wenn er genügend Geld dabei gehabt hätte“, sagt Archivarin Christine Lauer vom Zentralarchiv der pfälzischen Landeskirche in Speyer.

AdUnit urban-intext1

Nun forscht Lauer nach den Kirchenbüchern, die Ende des Zweiten Weltkriegs im protestantischen Pfarramt Kandel wohl durch Plünderung verloren gingen. Der Verkäufer oder mögliche Käufer sollten sich beim Zentralarchiv melden und diese zurückgeben, appelliert die stellvertretende Leiterin. Schließlich seien die Archivalien kirchlicher Besitz und sollten der Allgemeinheit in einem Archiv zugänglich sein. „Es kommt immer wieder vor, dass Kirchenbücher und andere kirchliche Archivalien auf Flohmärkten, in Auktionshäusern oder im Internet, etwa auf Ebay, zum Verkauf angeboten werden“, berichtet sie.

Wert schwer zu bemessen

Oftmals seien sich die Anbieter nicht bewusst, dass sie mit dem Verkauf kirchlichen Eigentums eine Straftat begingen. „Wenn uns solche Fälle bekanntwerden, sind wir nach dem landeskirchlichen Archivgesetz dazu verpflichtet, diesen nachzugehen“, sagt Lauer. Fünf Mal pochte das Zentralarchiv in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich auf eine Rückgabe. Fast immer seien die angebotenen Archivalien Gemeinden unrechtmäßig entwendet worden, so Lauer. Bis vor einigen Jahrzehnten sei es in Kirchengemeinden üblich gewesen, Familienforschern oder Ortshistorikern Bücher auszuleihen. Manche Exemplare hätten ihren Weg nicht mehr zurückgefunden. Andere seien samt „Pfarrhaus mit Inhalt“ verkauft worden, wenn eine Pfarrei aufgelöst wurde. Die Kriegsverluste von Kirchengut seien zudem in der Pfalz generell groß.

Der Wert des Archivguts lasse sich kaum finanziell bewerten, sagt Lauer. Schmerzhaft sei der Verlust der einmaligen Dokumente für Familienforscher und vor allem für die Kirchengemeinden selbst. „Ihnen kommt ein Stück ihrer Geschichte abhanden“, sagt die Archivarin. Manchmal werden auch wertvolle Stücke wieder entdeckt, wie ein Kollektenpatent von 1791 für den Kirchenbau der Gemeinde Knöringen im Landkreis Südliche Weinstraße.

AdUnit urban-intext2

Meist laufe die Rückgabe problemlos. Auf gütlichem Wege sei 2018 auch ein Verzeichnis der Kirchenstühle der protestantischen Dreifaltigkeitskirche in Speyer von 1819 bis 1850 zurückgekehrt. Das Dokument sei von einem Auktionshaus in Mutterstadt angeboten worden. Als das Zentralarchiv dort seinen Anspruch anmeldete, sei es sofort zurückgegeben worden.