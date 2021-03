Speyer. Die Stadtverwaltung hat am sonnigen Wochenende wieder die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Der Kommunale Vollzugsdienstes (KVD) musste bei Verstößen gegen das korrekte Tragen von Masken einschreiten, im Naherholungsgebiet Binsfeld musste er allerdings nicht eingreifen.

„Angesichts der starken Frequentierung des Binsfeldes am Wochenende zuvor ist die jüngste Bilanz erfreulich. Das zeigt, dass die Menschen unseren Appell beherzigen und ihren Teil zum Infektions- sowie Naturschutz beitragen“, sagt Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

Bei den Kontrollen auf Spielplätzen wurden am Samstag und Sonntag rund 100 Verstöße gegen das korrekte Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung festgestellt. Im Innenstadtbereich waren es mit unter 20 Belehrungen deutlich weniger als am Wochenende zuvor. „Ein Großteil der Personen zeigte sich einsichtig und auch die Abstände zu anderen Personen wurden meisten eingehalten“, so Münch-Weinmann.

