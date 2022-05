Speyerer Bezirkskantor lädt zur Messe für den Frieden

Speyer. In der Speyerer Gedächtniskirche erklingt am Sonntag, 22. Mai, um 18 Uhr die „mass for peace – the armed man“ von Karl Jenkins – eine Messe für den Frieden. „Ich habe bei der Idee zu einer Aufführung dieses Stückes vor einem Jahr überhaupt nicht mit einer so plötzlichen Aktualität eines Krieges gerechnet, denn für den Frieden sollte man immer singen“, sagt Bezirkskantor Robert Sattelberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mir ging es vielmehr darum, den Chören der vielen Landgemeinden in meinem Kirchenbezirk Speyer zu helfen und sie nach den langen Corona-Einschränkungen zu fördern. Denn genau aus dieser Arbeit vor Ort bin ich selbst auch hervorgegangen, die Mitwirkung in meinem Heimat-Kirchenchor war für mich damals ein wichtiger Baustein meines musikalischen Weges.“ So singen neben Sattelbergers Speyerer Kantorei und Elternchor an der Gedächtniskirche, der DreiCant-Chor der Dreifaltigkeitskirche unter der Leitung von Susanne May-Rohde, der Gospelchor Dannstadt-Assenheim, der Gospelchor Neuhofen, beide unter der Leitung von Volker Gütermann, mit. Auch der Mutterstadter Kirchenchor ist mit seinem neuen Chorleiter Ludwig Magin als wichtige Tenorstimme vertreten. Es werden insgesamt um die 100 Sänger und Sängerinnen erwartet.

Nicht das letzte Projekt dieser Art

„Mir schien diese Messe sehr gut geeignet, die Sängerschar zu begeistern, und das hat sich in den bisherigen Proben auch so erfüllt. Nun haben wir noch Zeit in den letzten Proben am Feinschliff zu arbeiten und die letzten Unsicherheiten zu bearbeiten. Und: Es soll nicht das letzte Projekt dieser Art sein, das nächste könnte auch was mit Band sein – ganz modern.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Kirchenmusik Speyerer Orgelspaziergang zieht 400 Teilnehmer an Mehr erfahren Vorschau Dommusik im Aufschwung Mehr erfahren Graffiti Wie ein Schriftzug auf einem Speyerer Haus verschwand und wieder auftauchte Mehr erfahren

Ein bewegendes Werk

Karl Jenkins Musik fesselt Ausführende und Zuhörer gleichermaßen: Im Jahre 1999 geschrieben, ist die Messe den Opfern des Kosovo-Krieges gewidmet. Dabei kontrastieren die klassischen Mess-Ordinariums-teile Kyrie, Sanctus, Agnus Dei und Benedictus mit beispielsweise provokanten Texten, die biblischer und europäischer Herkunft sind und die zum Krieg aufrufen und ihn sogar fordern.

Dies wird schließlich gesteigert in eine Art Schlacht, die im totalen Chaos endet. Fortgeführt durch Hiroshima/Kriegstrauma-Texte wirken die Messteile wie heilendes Balsam, ehe das Stück mit einer Art Friedenstanz zu Ende gebracht wird – ein bewegendes Werk. Man spürt dabei die musikalische Heimat von Karl Jenkins: die britische Rockmusik.

Zu Beginn des Konzert erklingt Samuel Barbers „Adagio“ für Streicher, es spielt das Heidelberger Kantatenorchester, neben den oben genannten Chören sind die Vokalsolisten Simone Pepping (Alt) und Volker Gütermann (Tenor).

Besonders erwähnenswert ist, dass an der neuen Chororgel der Gedächtniskirche der Speyerer Nachwuchsorganist Adrian Brech zu hören ist – er ist ein Schüler aus der Orgelklasse von Domorganist Markus Eichenlaub in Saarbrücken.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3