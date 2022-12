Speyerer Bischof Wiesemann warnt zu Weihnachten vor Hetze

Speyer. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann ruft dazu auf, sich an Weihnachten „ergreifen zu lassen von den weit geöffneten Armen des Kindes in der Krippe“. Die „ausgebreiteten Arme des Christkinds“ laden nach seinen Worten dazu ein, es ihm gleich zu tun: „Unseren Blick vertrauensvoll zu weiten und die Türen unserer Herzen zu öffnen.“

So könnten die aktuellen Krisen als gemeinsame Herausforderung begriffen und im solidarischen Miteinander – im Blick auf das Wohl aller Menschen – bewältigt werden. Bischof Wiesemann warnt in seiner Weihnachtsbotschaft davor, sich auseinanderdividieren zu lassen und hinter ideologischen Mauern, nationalen Grenzen oder wirtschaftlichen Partikularismen zu verschanzen.

In einem Zeitungsbeitrag in der aktuellen Weihnachtsausgabe der Kirchenzeitung „Der Pilger“ schreibt der Bischof wörtlich: „Mich beunruhigt, dass die Zahl derer hierzulande eher zunimmt, die aus Sorgen und Verunsicherungen der Menschen Profit schlagen wollen, indem sie Misstrauen säen, Menschen gegeneinander aufhetzen und so die Gesellschaft zu spalten versuchen.“ Mit Parolen wie: „Unser Land zuerst“ werden nach Überzeugung Wiesemanns nur die eigenen Interessen betont und damit längst überwundene Grenzen neu aufgerichtet.

„Mit ihrer Demokratiefeindlichkeit, mit ihrer Hetze gegen Flüchtlinge und andere Menschengruppen tragen diese Menschen Hass und Zwietracht in unsere Gesellschaft hinein. Ihre zur Schau getragene Sorge um unser Land und angebliche Solidarität mit sozial Benachteiligten, mit der sie um Zustimmung werben, ist nichts anderes als eine Maske, hinter der sie ihre tiefe Verachtung für bestimmte Menschengruppen und ihr Desinteresse an der gemeinsamen Suche nach guten Lösungen für alle Menschen zu verbergen suchen“, formuliert der Bischof in seiner Weihnachtsbotschaft.

Leiden der Armen im Blick

Es gehe darum, die Welt als Ganze und das Wohl aller Menschen in den Blick zu nehmen: „Das Wohl der Armen und Schwachen, die besonders unter der aktuellen Versorgungskrise und Inflation leiden. Das Wohl der Menschen in der Ukraine und der Geflüchteten in unserem Land. Das Wohl der Menschen in den Ländern des globalen Südens, die von den wirtschaftlichen und ökologischen Folgen der aktuellen Krisen am stärksten betroffen sind.“

Die Menschenfreundlichkeit Gottes, die im Kind in der Krippe Hand und Fuß bekommen habe, will nach den Worten Wiesemanns „berühren und bewegen“ – wie es in der Vision des Bistums („Segensort in der Welt sein“) formuliert sei: „Dass wir uns – nach dem Vorbild des menschgewordenen Gottessohnes, der sich vor allem den Armen und Schwachen zugewandt hat – einsetzen für die unverlierbare Würde jedes Menschen, für ein solidarisches Miteinander aller, für Frieden und Gerechtigkeit. Dass wir in der Kraft seines Geistes die geschundene Schöpfung in ein gemeinsames Lebenshaus verwandeln, in dem ein gutes Leben für alle möglich ist.“

Bischof Karl-Heinz Wiesemann lädt deshalb an Weihnachten mit Blick auf das Kind in der Krippe ein: „Lassen wir uns anstecken von seiner Vision einer Welt, in der es kein Neben- und Gegeneinander der Menschen mehr gibt, sondern nur noch ein allumfassendes Miteinander.“ So könnten alle mithelfen, dass sich das Wort des Engels für alle Menschen erfülle: „Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll.“

Hintergrund zum „Pilger“

Die Kirchenzeitung der Katholiken im Bistum Speyer ist eine in 38 Ausgaben pro Jahr erscheinende Publikation des katholischen Bistums Noch bis 1960 nannte sie sich „Der christliche Pilger“. Am 1. Januar 1848 gegründet, ist sie die älteste Bistumszeitung in Deutschland.