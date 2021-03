Speyer. Cosimina Heilig ist stinksauer. Die Inhaberin des Geschäftes „Schatztruhe“ im historischen Kaufhaus von Speyer direkt an der Maximilianstraße versteht die Welt nicht mehr. In einem Video, das sie gestern über Facebook gepostet hat und das sich binnen kürzester Zeit tausende Menschen angesehen haben, pfeffert sie Porzellan auf den Boden in ihrem Geschäft und fängt an auf Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zu schimpfen.

Cosimina Heilig von der Schatztruhe Speyer in der Maximilianstraße 90 macht in einem Facebookvideo ihrem Ärger Luft. © Screenshot

AdUnit urban-intext1

In der Hand hält Heilig einen Brief der Stadtverwaltung, in dem ihr mitgeteilt wird, dass sie keine Warenständer auf die Straße stellen darf, um auf das zu Termingeschäften geöffnete Geschäft mit Plüschtieren, Puppen und Geschenkartikeln aufmerksam zu machen. Vor allem regt sie sich darüber auf, dass ein Tabak- und Zeitschriftengeschäft gleich um die Ecke den ganzen Lockdown über offen bleiben durfte und unbeanstandet auch Postkartenständer draußen stehen hat und andere Geschäftsleute, die eine private Fläche am Geschäft besitzen, ebenfalls Sachen rausstellen können. Und Baumärkt könnten draußen verkaufen, damit es kontaktloser und somit weniger gefährlich sei. Sie schreit wörtlich ins Mikrofon: „Frau Seiler, wollen Sie uns fertigmachen? Was soll denn das! Wir haben versucht, aufzumachen und zu kämpfen. Jetzt dürfen wir noch nicht mal die Ständer rausstellen. Sollen wir null Umsatz machen, Wollen Sie uns umbringen? Warum machen Sie uns so fertig, verdammt noch mal.“ Das ist ein gutes Beispiel für überbordende Bürokratie und die Frage, ob das Auge des Gesetzes mit zweierlei Maß misst, bei den einen wegschaut, die Lücken gefunden haben und die anderen in die Zange nimmt, die sich genauso bemühen, aber kein Schlupfloch haben.

„Laufkundschaft zum Stehenbleiben verleitet“

Erwartungsgemäß sieht das die Stadtverwaltung, der das Geschäftshaus gehört, anders. Pressesprecherin Lisa-Marie Eschenbach schreibt auf Anfrage: „Die Warenauslage auf öffentlichen Flächen vor Geschäften ist aktuell untersagt. Der Einzelhandel wurde in einem ersten, sehr moderaten Schritt für Termin-Shopping geöffnet – eine Warenauslage wirkt hier kontraproduktiv, denn sie verleitet Laufkundschaft zum Stehenbleiben, Ansammeln vor den Geschäften und zum Spontankauf der Artikel, die sich in der Warenauslage befinden, was nach den aktuell gültigen Corona-Regeln des Landes nicht möglich ist. Wir verstehen die Sorgen und Nöte und den Druck, der auf den Händlern lastet, aber wir befinden uns in einer Pandemie und für diesen Schritt ist es aus epidemiologischer Sicht zu früh. Sobald der Einzelhandel wieder für Laufkundschaft öffnet und eine vorherige Terminvereinbarung nicht mehr erforderlich ist, werden auch die Warenauslagen wieder wie gewohnt erlaubt sein“, so die Stadt.