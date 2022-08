Speyerer Hallenbad ist wieder länger geöffnet

Speyer. Das Bademaxx-Freibad in der Speyerer Geibstraße ist ab Donnerstag, 1. September, bis Sonntag, 4. September noch von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag, 5. September, ist dann der Außenbereich des Sport- und Erlebnisbades für diese Saison geschlossen. Man kann dort also nur noch bis diesen Sonntag planschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Speyerer Stadtwerke.

Im Hallenbad gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr). Aufgrund personeller Engpässe waren die Öffnungszeiten im Hallenbad montags bis donnerstags während der Freibad-Saison verkürzt worden. Räume und Becken werden dann auch wieder beheizt, die Temperaturen aber um zirka ein Grad abgesenkt. Wegen der Energiekrise waren die Becken im Hallen- und Freibad bereits seit Öffnung des Freibades am 20. Mai, die Kleinkinderbecken ausgenommen, nicht beheizt worden.

Der Schul- und Vereinssport sowie Schwimm- und Fitnesskurse finden ab Anfang September wieder statt, ebenso das Frühschwimmen (Dienstag und Donnerstag von 6.30 bis 8 Uhr). Wassergymnastik ist auch wieder zu den ursprünglichen Zeiten möglich. Der Mittwochmorgentermin war auf den Mittag verschoben worden. Die Bademaxx-Sauna bleibt aber aufgrund der Energiekrise weiterhin vorübergehend geschlossen.

Zufriedenstellende Bilanz

Während der Freibad-Saison, die vom 20. Mai bis Ende August hochgerechnet wurde, besuchten 124 365 Gäste Hallenbad und Freibad. Im Vergleichsjahr 2019 kamen mit 136 460 Gästen fast zehn Prozent mehr Besucher, was besonders an der wärmeren Witterung im Juni lag.

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 eignen sich eigentlich nicht zum Vergleich, da Besucherzahlen und Öffnungszeiten stark eingeschränkt waren. In den letzten Tagen kamen trotz Ferien und gutem Spätsommerwetter nicht mehr so viele Besucher ins Bademaxx. So waren es am Sonntag nur 720 und am Montag 736. Durchschnittlich besuchen etwa 300 000 Personen im Jahr Hallenbad und Freibad in Speyer sowie 50 000 Gäste die Sauna, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke, die bekanntlich das Freizeitbad betreiben.