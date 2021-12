Speyerer Karnevalgesellschaft sagt Veranstaltungen ab

Speyer. Die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) sagt alle geplanten Veranstaltungen aufgrund der steigenen Corona-Zahlen ab. Das erklärte der Verein am Sonntag in einer Pressemitteilung. Dort heißt es: "Noch im Sommer waren wir aufgrund der geringen Infektionszahlen optimistisch in der neuen Kampagne 2021/2022 unsere SKG-Veranstaltungen wieder durchführen zu können. Zum 11.11. waren die Infektionszahlen bereits wieder angestiegen, jedoch hofften wir auch hier noch unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes unsere Sitzungen und die Speyerer Fasnacht wieder stattfinden zu lassen." Da die Zahlen nun weiter steigen, sehe die SKG keine andere Möglichkeit als die Veranstaltungen der Kampagne entfallen zu lassen.

Im Präsidium habe man beraten und beschlossen, dass der Verein im Frühjahr oder Sommer, sofern es die Pandemie zulasse, ein Vereinsfest veranstalten möchte, um alle Mitglieder wiedersehen und auch die neuen zahlreichen Mitglieder begrüßen zu können. "Wir hoffen alle Freunde der SKG in der Fasnachtskampagne 2022/2023 wieder auf einer unserer SKG-Veranstaltungen sehen zu können", heißt es in der Mitteilung weiter.