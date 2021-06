Speyerer Kult(o)urnacht fällt aus - aber es gibt Ersatzkonzerte

Speyer. Die Speyerer Kulturszene kann in Zeiten der Pandemie wieder mal eine schnelle Renaissance feiern. Vorausgesetzt, dass die Inzidenzzahlen für die Domstadt wie schon in den letzten Tagen stabil unter 50 bleiben. Was zur Folge hat, dass öffentlich und gewerblich betriebene Kultureinrichtungen im Innenbereich mit bis zu 100 Gästen wieder öffnen dürfen. Somit lässt auch die von Speyer.Kultur.Support. initiierte kulturelle Wiedergeburt nur noch wenige Tage auf sich warten.

Dass besondere Zeiten besondere Konzepte erfordern, wissen auch die städtischen Planer, die schon länger in den Startblöcken kauern. Jetzt ist der symbolische Startschuss erfolgt. Bei einem Pressegespräch stellten Kulturdezernentin Monika Kabs und Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack in den kommenden Tagen und Wochen geplante Veranstaltungen vor. Am Gespräch beteiligt waren auch Friederike Walter, die Leiterin des Dom-Kulturmanagements, Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger und Gabriele Milla vom Vorstand des Fördervereins Zimmertheater.

Laut Kabs und Nowack setzt die Szene als Ersatz für die erneut abgesagte Kult(o)urnacht gleich mehrere positive Zeichen. Demnach gliedern sich die Vorhaben in verschiedene Themenblöcke. So finden unter dem Titel „Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge“ am Freitag, 11. Juni, an fünf Veranstaltungsorten jeweils drei zeitlich versetzte Konzerte statt. Angeboten werden die Aufführungen um 19, 20.30 Uhr und 22 Uhr. Veranstaltungsorte sind Kaiserdom, Gedächtniskirche, Dreifaltigkeitskirche, Alter Stadtsaal und die Heiliggeistkirche fürs Zimmertheater. Während die zeitlich aufeinanderfolgenden Darbietungen in den einzelnen Einrichtungen identisch sind, unterscheiden sie sich je nach Veranstaltungsort ganz erheblich. Einig waren sich alle Gesprächspartner in der Bewertung der Vorhaben. „Wir wissen um die Sehnsüchte der Menschen nach kulturellen Veranstaltungen und sind uns sicher, dass die aufgebotenen Akteure unabhängig vom Genre ihr Bestes geben werden“, erklärte Sattelberger voller Überzeugung.

Die wesentlichen Details aus dem Themenblock „Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge“ sind nachstehend aufgeführt. Informiert wurde zudem über den ebenfalls unmittelbar bevorstehenden Start der im Februar und März ausgefallenen Literaturreihe Speyer.LIT und weiteren Veranstaltungen, über die wir in der morgigen Ausgabe berichten.

Was den Themenblock „Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge“ anbelangt, können Musikfreunde zum Paketpreis von 15 Euro (ermäßigt 10) drei Konzerte nach eigener Wahl und unabhängig vom Veranstaltungsort buchen. Tickets gibt’s über die üblichen Vorverkaufsstellen. Abendkassen werden keine eingerichtet. Am Einlass werden die derzeit üblichen Bescheinigungen entweder über eine zweifache Corona-Impfung oder eine ausgeheilte Covid-19-Erkrankung kontrolliert. Sind beide Bestätigungen nicht verfügbar, genügt ein tagesgültiger Schnelltest mit negativem Ergebnis.

Das Programm am Freitag, 11. Juni

Kaiserdom: Kammermusikalische und symphonische Werke für Orgel und Orchester von Georg Friedrich Händel und Denis Bédard. Leitung: Domkapellmeister Markus Melchiori, Orgel: Markus Eichenlaub, Streichorchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Friederike Walter vom Dom-Kulturmanagement kündigte dabei eine Europapremiere für Orgel und Streichorchester an.

Gedächtniskirche: „Jimi Hering Retscher Experience feat. Robert Sattelberger“. In der ebenso pracht- wie klangvollen Kulisse der Gedächtniskirche werden Klassiker der britischen Rockband „Deep Purple“ im Mittelpunkt des Abends stehen. Manchmal nah am Original, gelegentlich auch ordentlich gegen den Strich gebürstet.

Dreifaltigkeitskirche: Christine und Stephan Rahn spielen Robert Schumann und Johann Sebastian Bach. Zur Aufführung kommen Robert Schumanns Klavierquintett op. 44 in der Fassung für Klavier zu vier Händen von Clara Schumann. Werke von Johann Sebastian Bach ergänzen das Programm des Duos, das seit vielen Jahren große Erfolge feiert.

Alter Stadtsaal: Hier will die Band „Vellocet“ mit dem Sound der Rebellion begeistern. Das aus Roman Fischer, Mauritz Nagels und Joshua Schwarz bestehende Trio bringt das Lebensgefühl zeitgenössischer Rockmusik ihrer Lieblingsbands aus den 1960er bis 90er Jahren auf die Bühne.

Heiliggeistkirche: In der profanierten Kirche lässt das Zimmertheater Speyer die „Basement Boys“ von der Leine. Benedict Ziegler (Gitarre), John Tischmeyer (Gesang und Klavier), Jakob Schwall (Bass) und Kilian Brecht (Schlagzeug) haben sich 2019 als Band zusammengetan. Vorsitzende Gabriele Milla vom Förderverein Zimmertheater war es eine Herzensangelegenheit, den jungen Musikern, deren Fokus derzeit noch auf dem Covern von Songs liegt, eine Plattform zu bieten.