Speyerer Schnelltestzentrum macht Pause

Speyer. Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass das Schnelltestzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe auf dem Festplatz vom 2. bis 22. August geschlossen ist. Die ehrenamtlichen Kräfte gehen nach über sechs Monaten Dauereinsatz und zuletzt der tatkräftigen Unterstützung im Hochwassergebiet in die Sommerpause. Dank der zahlreichen Teststellen bleibt ein flächendeckendes Schnelltestangebot in Speyer weiter bestehen. Eine Übersicht aller Schnelltestmöglichkeiten in Speyer findet sich auf der städtischen Homepage unter www.speyer.de/schnelltest oder in der „MeinSpeyer-App“ der Stadtwerke Speyer.

