Speyerer strampeln für Klimaschutz nach vorne

Speyer. Die Stadt Speyer ist bei der Aktion Stadtradeln in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz auf Platz eins unter den Kommunen ab 50.000 Einwohnern gelandet. „Das ist ein fantastisches Ergebnis, das zeigt: Speyer ist mit dem Rad aktiv für Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, freut sich Oberbürgermeisterin Seiler. „Wir danken jeder und jedem Einzelnen, die und der zu diesem Erfolg beigetragen haben!“

Am Freitag, 29. Oktober, findet ab 15 Uhr die Prämierung der Gewinner der Aktion vor dem Bürgerbüro Maximilianstraße 94 statt. Diese erhalten Preise, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Stefanie Seiler und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann zeichnen die aktivsten Radler und Teams aus. Das Ergebnis 2021 liegt mit 350 125 Kilometern über allen Ergebnissen der Vorjahre. Die Gewinner erhalten Preise, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Damit haben die Radler umgerechnet über 52 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

„Dadurch wird deutlich, dass das Fahrrad ein wichtiges Mittel für die Umsetzung unserer Klimaschutzziele ist“, sagt Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann und ruft dazu auf, auch nach dem Aktionszeitraum das Fahrrad mehr im Alltag zu nutzen.

Das Bürgerbüro versteigert am Tag der Siegerehrung Fundräder. Diese können ab 14.30 Uhr besichtigt werden. An einem weiteren Stand bietet der ADFC Mannheim die gefragten Fahrrad-Codierungen an, die zum Diebstahlschutz dienen.

Die Codierung wird von der PSD Bank finanziell unterstützt und ist bei dieser Aktion kostenfrei. Falls vorhanden, sollten Interessierte den Kaufbeleg des Fahrrads mitbringen. Auch Akkus von E-Bikes können für 5 Euro codiert werden. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regel, Maskenpflicht sowie Hygienevorgaben.

Weitere Informationen zur deutschlandweiten Aktion Stadtradeln gibt es auf der städtischen Homepage unter www.speyer.de/umwelt/nachhaltigkeit/Stadtradeln-2021 sowie unter www.Stadtradeln.de/speyer. zg