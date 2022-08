Speyer. Aufgrund privater Bauarbeiten, wird die Straße Am Mondsee in Speyer auf Höhe der Hausnummer 7 ab Mittwoch, 31. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 28. September, gesperrt. Für die Dauer der Maßnahme wird die Straße Am Mondsee beidseitig als Sackgasse ausgewiesen und die Einbahnstraßenregelung im Wildentenweg aufgehoben.

