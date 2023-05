Speyer. Ein besonderes Event fand im Foyer des Technik Museums Speyers statt: Der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Speyer richtete als Teil der 175-Jahrfeier der Feuerwehr Speyer ein CSA-Tischtennisturnier aus.

Die Teilnehmer der zwölf Mannschaften aus der ganzen Bundesrepublik traten dabei in Chemikalienschutzanzügen und mit Pressluftatemmasken an, also im Vollschutz. Dabei stand natürlich der Spaß im Vordergrund. zg