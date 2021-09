Spielplätze sind künftig ihr Ding

Speyer. Die Stadtverwaltung beschäftigt im Jahr 2021 – wie auch in den zurückliegenden Jahren – sowohl Berufspraktikanten als auch Auszubildende in der berufsbegleitenden Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin in den zwölf städtischen Kindertagesstätten. Dieses Jahr wurden neun Berufspraktikanten und elf Auszubildende von den Vorgesetzten begrüßt.

Das einjährige Berufspraktikum bildet den praktischen Abschluss der traditionellen Ausbildung zur Erzieherin. Die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher erfolgt über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Auszubildenden durchlaufen währenddessen Schul- und Praxisphasen in der Fachschule für Sozialwesen und in den Kindertagesstätten selbst und erhalten bereits ab dem ersten Ausbildungstag eine Vergütung für ihre Tätigkeit.

Beide Ausbildungsformen tragen dazu bei, dem deutlich spürbaren Fachkräftemangel im elementarpädagogischen Bereich entgegenzuwirken. Berufspraktikanten im Kita-Jahr 2021/2022 sind Aliki Bredologos, Marvin Keck, Ari Kübra, Nancy Leonhardt, Olena Rieser, Anna Schaible, Michelle Transier, Marc Torben Urban und Sophia Wessa.

Berufsbegleitende Auszubildende sind Eva Bangert, Ludmilla Bobb, Inna Brecht, Simon Demele, Handan Ipek, Nadine Litzel, Melis Özkan, Yeseniia Prokopchuk, Melanie Steinmanis, Dürdane Sohn und Simon Weber.

Darüber hinaus konnten sieben Berufspraktikanten und Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss übernommen werden. zg