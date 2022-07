Spielspaß und Lernen fürs Leben

Speyer. Die ehrenamtlich vielseitig engagierten Frauen von „Black & Beautiful“ haben eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Woogbachschule übergeben, die von dem Geld einen Kaufladen für die Kinder der Ganztagsschule angeschafft hat. Das Geld wurde bei der Osterbackaktion gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Schulleiterin der Woogbachschule, Nicole Pospich freute sich über den Besuch von Bärbel Brecht-Fahnenstich, Sabine Ross, Simone Kloos, Sylvia Holzhäuser und Irene Broßmann von „Black & Beautiful“, die vor Ort die Spende überreichten. Am Backen hatten sich zudem Sigrid Wittemer und Monika Kabs, beteiligt. Kabs schickt in ihrer Funktion als zuständige Schuldezernentin auch eine Botschaft an ihre Mitstreiterinnen: „Ich danke allen Beteiligten für den engagierten Einsatz und die großzügige Spende an die Woogbachschule, die diese bereits sinnvoll einzusetzen wusste. Der ,Woogi Kaufladen‘ wird ganz sicher für begeisterte Kinderaugen und viele Stunden Spielspaß sorgen.“

„White Dinner“ auf Stifts-Platz

Am Freitag, 26. August, startet die nächste Aktion von „Black & Beautiful“ um 17 Uhr, dann findet auf dem St.-Guido-Stifts-Platz ein „White Dinner“ statt. Ein Spendenschwein für den guten Zweck steht auch hier wieder bereit. zg