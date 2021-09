Spirituelle Versprechen

Speyer. Musik als höchster Ausdruck von Spiritualität: Diese Eigenschaft haben Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaen zweifellos gemein. Deshalb wirken die beiden Stücke – Bachs erster Satz aus dem C-Dur-Konzert für zwei Klaviere (BWV 1061a) und die Transkription der Sonatina aus dessen „Actus Tragicus“ für Klavier zu vier Händen – die Christine und Stephan Rahn an den Anfang und den Schluss ihres Konzerts setzen, in keiner Weise befremdlich.

Vielmehr dienen sie als eherne Bestätigungen dessen, was Messi-aen in seinem Klavierzyklus „Visions de l’Amen“ zum Ausdruck bringen wollte – menschlichen Erfahrungen mit dem Göttlichen auf musikalische Weise Ausdruck zu verschaffen. Dass sich der katholische Mystiker dabei eines konfessionell unterschiedlich gelagerten Erfahrungs- und Bildervorrats bedient als der an Luther orientierte Barockkantor, lässt sich kaum überhören; auch appelliert die Klangsprache durchaus an die Brüder und Schwestern im Geiste – gleichwohl schwindet die Bedeutung solcher Festlegungen im einstündigen Verlauf dieses Konzerts vollständig. Man muss nur immer wieder die Augen schließen, um sich dem magischen Strom dieser Musik hinzugeben.

Raffinierte Verschlingungen

Natürlich kann man dieses Wunderwerk rein analytisch hören, zumal Messiaen die Aufteilung der Stimmen auf zwei Klaviere konsequent strukturiert hat. Christine Rahn übernimmt in diesem Duett den Part der rhythmischen Impulse, Akkordtrauben und der virtuosen Passagen; Stephan Rahn ist für die Ausführung der Themen und Melodien zuständig. Dabei kommt es – etwa im „Amen du Désir“ als viertem Teil des Zyklus – zu raffinierten Verschlingungen, die das geistlich-erotische Moment im Verlangen des Beters versinnbildlichen.

Doch wenn man seinen analytischen Verstand einmal ruhen lässt, spielen weder konfessionelle Bindungen noch tonale Prägungen mehr eine Rolle. Hierfür sorgt schon die mystischen Regungen nicht unzugängliche Krypta des Speyerer Doms, in der sich das Klangbild trotz der sakralen Hallwirkungen durch eine kristalline Transparenz auszeichnet. Glockenartige Diskantgirlanden, naturhafte Vogelstimmen und sprudelnde Tonkaskaden als Schöpfungsmotive entfalten in diesem besonderen Raum ebenso ihre Wirkung wie jener rollende Donner im Bass, der unmissverständlich von göttlichem Gericht kündet.

Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: Messiaens genialen Erfindungsreichtum, der seine spirituellen Versprechen ebenso einlöst wie er sich auf höchstem Abstraktionsniveau bewährt – oder der allen Ansprüchen gewachsene Vortrag der beiden Pianisten, der dank Ausdruck, Virtuosität und Eindringlichkeit schon jetzt zu den Höhepunkten dieser Musiktage zählen dürfte. Ein einzigartiges Hörerlebnis – und eine Einladung, diesen vor knapp 30 Jahren verstorbenen französischen Komponisten nicht aus dem Sinn zu verlieren.