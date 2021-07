Spitzenkandidatin im Café Amalie

Speyer. Die Bundestagsabgeordnete und rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Tabea Rößner kommt bei ihrer Sommertour am Donnerstag, 15. Juli, nach Speyer. Vormittags findet bereits eine interne Besichtigung der Landesuntersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) mit einem fachlichen Austausch zum Thema Nachhaltigkeit und zur EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ mit Prof. Dr. Franz Wiesler statt.

Von 13.30 bis 15 Uhr gibt’s dann ein Treffen im Café Amalie in der Maximilianstraße zum Thema „Stadt lebendig, nachhaltig und klimafest gestalten – was braucht der Einzelhandel?“ mit anschließendem Rundgang durch die Roßmarktstraße. Bei Interesse bitte per E-Mail anmelden: irmgard.muench-weinmann@t-online.de. zg