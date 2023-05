Sport, Party und ganz viel Spaß

Speyer. „Jürgen, Jürgen, ich habe die Schellen geschlagen. Ganz laut! Und fünf neue Freunde gefunden.“ Freudestrahlend berichtet Sascha von seinen Erlebnissen am Wochenende. „Und ich habe einen Pokal gewonnen!“ Miriam hat ihn ins Training mitgebracht, um ihn allen zu zeigen und fragt, wann der nächste Wettkampf stattfindet. Mihailo ist stolz, dass er seine Höhenangst überwunden und die Aussicht vom Museumsdach genießen konnte. Alle schwelgen in Erinnerungen und erzählen von Amsterdam.

Jürgen Teutsch hatte organsiert, dass die Dienstagsgruppe der Judoka mit geistigen Behinderungen beim internationalen Turnier in Beverwijk bei Amsterdam teilnehmen konnten. 14 Teilnehmer und Betreuerinnen starteten am Judomaxx. Leider konnte Jürgen Teutsch nicht dabei sein, er war krank. Bei einer Tour durch Amsterdam durfte eine Grachtenfahrt ebenso wenig fehlen wie ein Meer aus Tulpen. Betreuer Jens hatte einige Jahre in Amsterdam gearbeitet und kannte die schönsten Ecken. Auch den Geheimtipp, dass man vom Dach des Nemo Science-Museums eine tolle Aussicht über die Stadt hat, kam von ihm.

Die größte Begeisterung löste die Party am Samstag im Schloss aus, wo viel gelacht und getanzt wurde. Nach einer erholsamen Nacht im Camping-Park gab es zur Überraschung aller „Frühstücksfernsehen“: Luca spielte Video-Grußbotschaften der Bundesliga-Kämpfer ein, die dem Team Erfolg und Glück wünschten. Michel Adam sendete Grüße vom Flughafen in Warschau, Tengo schickte seine Botschaft direkt aus Georgien, Nadine und Mascha drückten die Daumen, Patrick und Philipp wünschten viel Spaß. Franz schenkte der Gruppe ein Herz.

Dann kam das Jedermann-Turnier, das ganz auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden zugeschnitten war: Die Kampfrichter waren nett und geduldig und erklärten den Speyerer Judoka, dass sie nicht immer gleich abschlagen müssen. Jan Luca sorgte dafür, dass die Athleten rechtzeitig auf der Matte waren und zwischen den Kämpfen mit Essen versorgt wurden. Die hervorragende Organisation per Farbsystem, die freundliche Atmosphäre mit Luftballons und bunten Wimpeln sowie die Tatsache, dass jeder einen Pokal erhielt, sorgten dafür, dass alle stolz waren, dabei zu sein.

Sonntagabend kamen alle wieder glücklich und heil in Speyer an. Die Vorhersage, dass man sich mit dem ID-Turniergen infizieren werde, wurde wahr: Alle freuen sich schon auf nächstes Jahr und wollen wieder mitfahren. zg