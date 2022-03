Stadt bringt 39 Frauen und Kinder aus Ukraine in Jugendherberge unter

Speyer. Gegen 8 Uhr ist am Montagvormittag der Speyerer Hilfskonvoi von der polnisch-ukrainischen Grenze in Korczowa-Krakowiec zurückgekehrt. An Bord des von der Firma Gabis in Kooperation mit dem Speyerer Busunternehmen Wydra organisierten Busses waren 39 Frauen und Kinder, die durch die Stadt Speyer nun zunächst in der Jugendherberge untergebracht wurden. Notfallseelsorger und Ärzte sind vor Ort und kümmern sich um die Geflüchteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind froh, diese Menschen nun in Sicherheit und gut versorgt zu wissen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Der Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft und die enorme Hilfsbereitschaft von Privatpersonen, Hilfsorganisationen und Firmen sind überwältigend und machen mich sehr stolz. Wir konnten dank der Sachspendenaktion auf dem Festplatz am vergangenen Freitag genau die Dinge ins Grenzgebiet bringen, die dort gerade dringend gebraucht werden.“

Darüber hinaus hätten schon zahlreiche Geldspenden und auch einige Wohnungsangebote die Stadtverwaltung erreicht. Dafür dankt Seiler, unterstreicht aber auch, „dass wir weiterhin auf Hilfe angewiesen sind. Lassen Sie uns zusammenhalten und den Menschen helfen, die ihre Heimat aufgrund des schrecklichen Krieges überstürzt verlassen mussten“, appelliert die OB.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Schicksale der Menschen, die wir in Speyer aufgenommen haben, sind schwer zu ertragen“, zeigt sich Sozialdezernentin Monika Kabs betroffen. „Da perspektivisch weitere Menschen aus der Ukraine in Speyer Schutz suchen werden, sind wir aktuell dabei, Räumlichkeiten in der ehemaligen Kurpfalzkaserne im Birkenweg und im ehemaligen Stiftungskrankenhaus als Unterbringungsmöglichkeiten herzurichten. Das wird voraussichtlich noch einige Tage dauern. Parallel dazu loten wir bereits aus, wie wir zusätzliche Hilfe leisten können“, so Kabs weiter.

Online-Portal eingerichtet

Um die Vielzahl an eingehenden Hilfsangeboten besser zu koordinieren, hat die Speyerer Freiwilligenagentur unter www.speyer.de/speyerhilft ein Online-Portal eingerichtet, über das einerseits Freiwillige ihre Hilfe in Form von Wohnungen, Übersetzungstätigkeiten oder Ähnlichem anbieten können und über das andererseits Organisationen und Privatpersonen, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, gezielt Hilfsgesuche schalten können. Die Freiwilligenagentur nimmt dann gegebenenfalls Kontakt auf und hilft, wo nötig, bei der Vernetzung.

In Bezug auf private Initiativen, die Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenzen abholen, bittet die Stadt zu bedenken, dass die Unterbringung dieser Menschen möglichst im Voraus geregelt sein sollte, da es der Verwaltung nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich sei, spontan auf Anfragen zu reagieren. Erste Anlaufstelle für Privatinitiativen sollte die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Spaldinger Straße 100 sein, wo die Menschen registriert und untergebracht werden und auch medizinische Versorgung erhalten können. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3