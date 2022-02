Stadt erhält 114.750 Euro Zuschuss vom Land für Schulsozialarbeit

Speyer. Die Stadt Speyer erhält für die Schulsozialarbeit im Jahr 2022 eine Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 114 750 Euro. Mit dieser zweckgebundenen Förderung soll die Schulsozialarbeit an insgesamt vier Speyerer Schulen dem Stellenanteil entsprechend mitfinanziert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeigt sich erfreut über die Förderung von Landesseite: „Die Schulsozialarbeit ist in vielen Bereichen elementar und hat in Zeiten der Pandemie eine besondere Rolle eingenommen. Die Schulsozialarbeiter ergänzen die Lehrkräfte vor Ort und helfen unter anderem dabei, Bildungslücken, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen bei Kindern und Jugendlichen entstanden sein können, zu schließen und das soziale Miteinander zu fördern. Zugleich sind sie Ansprechpartner für Eltern in unterschiedlichen Lebenslagen und können auch hier für Entlastung sorgen.“

Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe. Sie fungiert als Bindeglied zwischen Schülern, Eltern, Schule, Jugendhilfe und weiteren Institutionen. In den Einrichtungen vor Ort unterstützen die Schulsozialarbeiter einzelne Schüler, bieten aber auch ganzen Klassen oder Gruppen Hilfestellung, etwa bei der Bewältigung von Konflikten. In Speyer werden mit der Förderung der Projektstellen die Realschule plus im Burgfeld, die Realschule plus in der Siedlung, die IGS sowie die Schule im Erlich unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Neben Bildungschancen werden auch die kognitiven und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler dank der Schulsozialarbeit gestärkt“, weiß Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs. „Wir als Schulstadt müssen daher den Schwerpunkt bei der unterstützenden Kinder- und Jugendarbeit setzen und sie weiter ausbauen. Die bewilligte Zuwendung ist dabei ein wertvoller Baustein.“ zg