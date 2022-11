Stadt spart deutlich Papier ein

Speyer. Kürzlich hat die Initiative Pro Recyclingpapier in Kooperation mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, dem Umweltbundesamt, dem Deutschen Städtetag sowie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund den Papieratlas 2022 veröffentlicht. Seit 2008 bildet dieser den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Städte ab.

„Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es wichtig, den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquote unserer Stadt transparent darzustellen. Es ist viel leichter, Mitarbeitende und Externe zu sensibilisieren und zum Papiereinsparen anzuhalten, wenn man sich die Verbrauchswerte erst einmal bewusst gemacht hat und die Entwicklung über die Jahre verfolgen kann“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Teilnahme am Papieratlas.

Die Stadt Speyer verwendete im Jahr 2021, auf das sich der aktuelle Erhebungszeitraum bezieht, in der Verwaltung 98,34 Prozent Recyclingpapier mit dem „Blauen Engel“. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt in den Bereichen Verwaltung, Schulen und Hausdruckerei deutlich an Papier gespart: 2021 bedruckte sie 5,58 Millionen Blatt DIN-A4-Papier, dieses Jahr 3,70 Millionen. Die Recyclingpapierquote ist 2022 mit 98,34 Prozent gegenüber 2021 mit 99,18 Prozent leicht gesunken, soll aber künftig konstant gehalten werden.

Publikationen der Stadt werden überwiegend auf Papier mit dem „Blauen Engel“ gedruckt. Es gibt eine Dienstanweisung dafür. Die Oberbürgermeisterin geht mit gutem Beispiel voran und verwendet für die interne und externe Korrespondenz ausschließlich Recyclingpapier mit dem Siegel.

Durch den Einsatz von Recyclingpapier hat die Stadt Speyer nach eigenen Angaben im Vergleich zu Frischfaserpapier 875 868 Liter Wasser und 180 376 Kilowattstunden Energie eingespart. Die eingesparte Menge Wasser deckt den täglichen Trinkwasserbedarf von 7238 Personen. Die Energieeinsparung entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 51 Drei-personenhaushalten. zg

Info: Der Papieratlas ist hier vollständig abrufbar: https://www.papieratlas.de/wp-content/uploads/papieratlas2022_staedte.pdf