Stadt Speyer zahlt fast 233 000 Euro Corona-Hilfe aus

Speyer. Mit der Auszahlung von insgesamt 48 500 Euro an Vereine aus dem Bereich Gesellschaft, Sport und Kultur sowie Hilfsorganisationen aus Speyer, die in der Pandemiebekämpfung aktiv sind, ist das städtische Hilfsprogramm mit Auszahlung der Einmalbeträge nun offiziell abgeschlossen worden. Seit Mai 2020 habe die Stadt damit in zwei Bewerbungsphasen 233 750 Euro ausgeschüttet, um die Gewerbetreibenden und das Vereinsleben in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Das Geld stammte aus der Sonderzahlung des Landes an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Von „Speyer hält zusammen“ hätten insgesamt 88 inhabergeführte Geschäfte, lokale Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie Schaustellerbetriebe, sieben Hilfsorganisationen sowie 43 Vereine und Institutionen profitiert.

„Den Zuschuss des Landes zumindest in Teilen an diejenigen weiterzugeben, die unsere Stadt ausmachen, war mir ein ganz besonderes Anliegen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die den entsprechenden Antrag am 23. April in den Stadtrat eingebracht hatte, der diesen einstimmig unterstützte.

Viele Bereiche haben gelitten

„Speyer - das ist für mich das bunte Treiben in der Innenstadt, auf Festen, gutes Essen, große Gastfreundschaft und natürlich ein geselliges und vielfältiges Vereins- und Kulturleben. All dieses hatte und hat nach wie vor unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden, weshalb wir als Stadtvorstand wenigstens finanziell etwas unterstützen wollten.“

Während bei der ersten Ausschreibung von Mai bis Juni 2020 Bewerbungen aus elf Teilbereichen möglich waren und hierauf im Juli 2020 rund 153 000 Euro an 51 förderfähige Geschäfte, Vereine und Institutionen ausgezahlt wurden, gab es bei der zweiten Runde von „Speyer hält zusammen“ nur drei Teilbereiche, für die eine Bewerbung möglich war.

So konnten inhabergeführte Geschäfte, Vereine aus Kultur, Sport und Gesellschaft sowie Hilfsorganisationen jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von 1000, 1500 oder 2000 Euro beantragen. Die Beantragung war in der Zweitauflage auch erstmals digital möglich. Das Angebot wurde von der überwiegenden Mehrheit angenommen und hat die Antragsstellung erleichtert.

„Mein Dank gilt der Wirtschaftsförderung und meinem Büro sowie allen Beteiligten in der Stadtverwaltung, die vom Antragsformular über die Sichtung der Bewerbungen und der Erstellung einer Vorschlagsliste bis hin zur Auszahlung dieses hoffentlich einmalige Hilfsprogramm mit zum Erfolg geführt haben“, teilt die Stadtchefin mit. zg