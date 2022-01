Speyer. Die Stadt Speyer hat ihre Allgemeinverfügung zum Verbot von nicht angemeldeten Versammlungen bis Montag, 10. Januar, verlängert. Das teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Demnach wird die für Montag, 10. Januar, nicht ordnungsgemäß angemeldete Versammlung sowie jede weitere thematisch vergleichbare Ersatzversammlung zu sogenannten „Montagsspaziergängen“ in der Zeit von Dienstag, 4. Januar, bis Sonntag, 9. Januar, in Speyer ganztägig untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1