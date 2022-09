Stadt will sich eine Veranstaltungssatzung geben

Speyer. Im September wird der Speyerer Stadtrat über eine Verwaltungsvorlage zur Einführung einer Veranstaltungssatzung entscheiden. Eine solche Satzung dient in erster Linie der Ermöglichung einer transparenten und gerechten Auswahl von Bewerbern und soll auf Volksfeste, Jahrmärkte – mit Ausnahme der Floh- und Trödelmärkte – sowie Spezialmärkte im Stadtgebiet angewendet werden, bei welchen die Stadt als Veranstalterin auftritt.

„Im Sinne der Transparenz ist es mir wichtig, den Auswahlprozess der Beschicker, die an den städtischen Veranstaltungen teilnehmen, zu formalisieren und in einer allgemein zugänglichen und einsehbaren Satzung festzuhalten. Außerdem regelt die Satzung einzuhaltende Mindeststandards, beispielsweise im Bereich der Abfallvermeidung, die auf Veranstaltungen künftig generell eingehalten werden müssen“, nennt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Gründe.

Der im Gesetz zum Ausdruck kommende Grundsatz der Marktfreiheit verleiht all jenen, die zum Teilnehmerkreis der Veranstaltung gehören, ein subjektives Recht auf Teilnahme. Aus sachlich gerechtfertigten Gründen können jedoch Teilnehmende ausgeschlossen werden. Der wichtigste Grund ist die sich erschöpfte Raumkapazität, wenn also nicht genug Platz für alle Interessenten da ist. Ist dies der Fall, so wandelt sich der Teilnahmeanspruch in einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensentscheidung über die Verteilung der Plätze nach sachgerechten Kriterien. Die müssen vorab festgelegt und den an einer Teilnahme Interessierten zugänglich gemacht werden. Dies soll künftig in Form der Veranstaltungssatzung geschehen.

Qualität der Stände im Blick

Gemäß Entwurf ist es das generelle Ziel in der Bewerberauswahl, auf allen von der Stadt veranstalteten Volksfesten, Jahrmärkten und Spezialmärkten die Attraktivität der Veranstaltung und ein mindestens konstantes Qualitätsniveau zu sichern sowie ein möglichst vielseitiges und ausgewogenes Warenangebot zu erhalten. Die Auswahl richtet sich nach Leistungs- und Warenangebot, der Attraktivität des Geschäfts oder des Standes und dem zur Verfügung stehenden Platz. Dies gelte künftig für die Frühjahrs- und Herbstmesse, Altstadtfest, Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt. Bestandteil ist ein Gebührenverzeichnis, das zwischen dem Ort, der Art sowie der Größe des jeweiligen Standes oder der jeweiligen Attraktion differenziert. Für gemeinnützige Vereine ist eine generelle Gebührenermäßigung von 50 Prozent vorgesehen.

Weiterhin regelt die Satzung, dass Speisen und Getränke nur auf wiederverwendbarem Geschirr, Besteck und in Trinkgefäßen oder kompostierbaren Materialien ausgegeben werden dürfen. Die Ausgabe von Portionsverpackungen Ketchup, Senf und Kaffeesahne wird verboten. Ausnahmen müssen vorab beantragt werden. Sollte der Stadtrat der Verwaltungsvorlage zustimmen, kann die Satzung bereits zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. zg