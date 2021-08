Stadt würdigt Engagement für andere

Speyer. Mit großem Engagement gestalten Ehrenamtliche ein aktives gesellschaftliches Miteinander und setzen sich für das Wohl anderer ein. Um den Blick bewusst auf die vielen Facetten ehrenamtlichen Engagements zu lenken und dieses entsprechend zu würdigen, richtet das Land Rheinland-Pfalz alljährlich den landesweiten Ehrenamtstag aus. Die inzwischen 18. Auflage findet am Sonntag, 29. August, in Bad Kreuznach statt. Diesen Tag nimmt auch die Stadt Speyer zum Anlass für ein besonderes Dankeschön.

„Die Freiwillige Feuerwehr ist wohl eines der klassischsten Beispiele für gelebtes Ehrenamt. Auch in der Feuerwehr Speyer, in der rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrmänner und -frauen tätig sind, ist es von großer Bedeutung. Am Ehrenamtstag am Sonntag möchten wir daher unseren Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und ihren Dienst an der Gesellschaft danken und die pandemiebedingt ausgefallenen Ehrungen, Beförderungen, Ernennungen und Verabschiedungen nachholen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Auszeichnung für Fluthelfer

„Darüber hinaus werden wir den Tag nutzen, um den Einsatz der Helfer der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes der Stadt zu würdigen, die bei der Flutkatastrophe in Mayschoß und darüber hinaus im Ahrtal eingesetzt waren“, ergänzt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann. zg