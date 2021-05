Stadtbibliothek ab Dienstag geöffnet

Speyer. Die Stadtbibliothek öffnet am Dienstag, 1. Juni, mit Einschränkungen wieder für den Publikumsverkehr. Die Öffnungszeiten sind ab nächster Woche dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 11 bis 15 Uhr.

Es dürfen sich maximal zwölf Besucher gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Die Anzahl wird mittels Körben, die am Eingang mitzunehmen sind, geregelt. Die Rückgabe entliehener Medien erfolgt über den rund um die Uhr zugänglichen Medienrückgabekasten an der Villa.

Das Tragen einer medizinischen- oder FFP2-Maske ist verpflichtend für alle ab dem 7. Lebensjahr. Die Stadtbibliothek bittet Besucher, den Aufenthalt in der Bibliothek so kurz wie möglich zu halten und auf reine Medienausleihe zu begrenzen. zg