Stadtwerke Speyer erhöhen Abschläge

Speyer. Die Stadtwerke Speyer (SWS) mussten ihre Strom- und Erdgaspreise aufgrund der Energiekrise zum 1. Januar 2023 deutlich anheben. Daher werden die monatlichen Abschlagsbeträge zum 1. März 2023 nach oben angepasst. Die SWS wollen damit für ihre Kundinnen und Kunden bewirken, dass sie monatlich angemessene Beträge bezahlen und mit der Jahresrechnung nicht mit hohen Nachzahlungen belastet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Versorgers.

Die Briefe mit den neu berechneten Abschlagszahlungen sowie die Termine bis zur nächsten Jahresabrechnung gehen laut Stadtwerken diese Woche an alle Kundinnen und Kunden, die unterhalb der beschlossenen Energiepreisbremsen der Bundesregierung liegen. Das sind bei den SWS alle Erdgas-Sonderverträge und der überwiegende Teil der Strom-Sonderverträge.

Keine Informationen erhalten Kundinnen und Kunden, die ab Dezember 2022 bereits ihre Jahresabrechnung bekommen haben. Mit dieser seien die Abschläge bereits neu berechnet und die aktuellen Vertragspreise berücksichtigt worden. Ebenfalls keine Neuberechnung erfolge bei Kleinverbräuchen und Leerständen.

IT-System werden umgestellt

Alle Kunden, deren Energiepreise oberhalb der Energiepreisbremsen liegen, erhalten erst in den nächsten Wochen ein Schreiben mit Entlastungsbeträgen und neuen Abschlägen unter Einbeziehung der Preisbremsen. Je nach Vertragswahl und somit Auswirkung der Energiepreisbremsen könnten auch zwei Briefe verschickt werden.

Zum Thema Energiepreisbremsen arbeiten die SWS an der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in ihre IT-Systeme. Das bedeute einen erheblichen Aufwand. Das Abrechnungssystem müsse angepasst werden, um die individuellen Entlastungsansprüche für Tausende Kunden ausweisen zu können.

Aktuell sind die SWS zuversichtlich, die Umstellung zum gesetzten Termin zu schaffen. Sollte es nicht fristgerecht möglich sein, gehe niemandem Geld verloren. Um von den Entlastungen zu profitieren, müssen Haushalte und Gewerbebetriebe nichts tun – das Prozedere laufe für sie automatisch.

Weitere Informationen zu den Preisbremsen und deren Umsetzung sind zu finden unter: www.stadtwerke-speyer.de/energiepreisbremsen. Fragen beantwortet das SWS-Personal im Kundenzentrum in der Industriestraße, telefonisch unter 06232/62 50 oder per E-Mail an info@stadtwerke-speyer.de. zg/soda