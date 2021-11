Stadtwerke warnen vor falschen Partnern

Speyer. Zuletzt meldeten sich Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS), informierten darüber, dass sie mit einer Nummer, die mit 0157/359… beginnt, angerufen wurden. Im Internet findet man unter diesem Nummernkreis Hinweise auf unerlaubte Aktionen für Versorgerwechsel. Personen am Telefon behaupteten, mit den SWS zusammenzuarbeiten, wollten die Verbrauchsabrechnung durchgehen, fragten Zählernummern und Preise ab. Neue Verträge sollten abgeschlossen werden. Die SWS distanzieren sich in einer Mitteilung von den Anrufen. SWS-Mitarbeitende wenden sich nur bei Rückfragen an Kunden – dann mit Speyerer Nummer im Display.

Die SWS stellen klar, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge/Tarifwechsel am Telefon anbieten beziehungsweise Zähler- und Bankdaten abfragen. Wer Hilfe benötigt, wendet sich unter Telefon 06232/62 50 oder E-Mail an vertrieb@stadtwerke-speyer.de an die SWS. zg