Stalking dokumentieren

Speyer. Der Kriminalpräventive Rat der Stadt tagte jetzt erstmals seit seiner Reaktivierung 2021 wieder in Präsenz. Neben der Kriminalstatistik stand das Thema Stalking im Vordergrund. Karl Metzdorf, Außenstellenleiter Rheinpfalz beim Weißen Ring, stellte dabei die No-Stalk-App, eine Art Stalking-Tagebuch vor. Die ermöglicht es Opfern, entsprechende Vorfälle zu dokumentieren und sie zur Anzeige zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Stalking ist kein Kavaliersdelikt, es macht etwas mit den Menschen und beeinträchtigt das Leben der Opfer erheblich“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die den Kriminalpräventiven Rat leitet. Sie ist überzeugt davon, dass die App Betroffenen helfen kann, sich zur Wehr zu setzen.

Stalking könne jede und jeden treffen. Überdurchschnittlich oft seien es Frauen, die unter der sogenannten Nachstellung leiden. Die Täter sind zu 80 Prozent Männer und kommen meist aus dem privaten Umfeld – oft Ex-Partner, aber auch flüchtige Bekannte, Nachbarn, Kollegen oder völlig Fremde, die ihr Opfer verfolgen, bedrohen und belästigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es drohen Gefängnisstrafen

Der psychische Druck auf die Opfer sei immens, hieß es bei der Tagung. Viele fühlten sich hilflos ausgeliefert und ganz auf sich allein gestellt. Und das, obwohl Stalking seit 2007 ein Straftatbestand sei, der zu einer Gefängnisstrafe führen könne. Aber nur mit handfesten Beweisen können Betroffene gegen ihre Peiniger bei der Polizei und den Justizbehörden vorgehen.

„Und genau da kommt die App ins Spiel“, berichtet Karl Metzdorf dem Kriminalpräventiven Rat. Sie funktioniere wie ein digitales Tagebuch, in das Vorfälle in Form von Foto-, Video-, Sprachaufnahmen oder als Texteintrag lückenlos gesammelt und gesichert werden können. Die dokumentierten Stalking-Vorfälle werden in der App verschlüsselt und in ein sicheres Rechenzentrum in Deutschland übertragen. Die Informationen verbleiben also nicht auf dem Handy und sind so vor dem Zugriff fremder Personen geschützt. Sie können nachträglich nicht gelöscht werden und nur mit einer sechsstelligen PIN, die über die Außenstellen des Weißen Rings – in Speyer über Karl Metzdorf – erhältlich ist, entschlüsselt und den Justizbehörden sowie der Polizei zur Verfügung gestellt werden.

Eine sehr sinnvolle App, die auch die übrigen Mitglieder des Kriminalpräventiven Rates überzeugt hat und denen hilft, die Hilfe dringend nötig haben. Denn Stalking mache krank, physisch und psychisch. Stalking zwinge Menschen umzuziehen, ihre Kontaktdaten zu ändern, sich zurückzuziehen, nur um den Peinigern aus dem Weg zu gehen. „Mit der App des Weißen Rings kann Opfern hoffentlich geholfen werden, indem Taten dokumentiert und Täter zur Verantwortung gezogen werden“, resümiert Stefanie Seiler. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3