Starkregen setzt Straßen unter Wasser

Speyer/Römerberg. Alle Hände voll zu tun hatten die Freiwilligen Feuerwehren in Speyer, Römerberg und den umliegenden Gemeinden am Dienstagabend. Kurz nach 20 Uhr zogen schwere Gewitter auf, es blitzte und donnerte und in Teilbereichen der Ortschaften war der Starkregen so heftig, dass es Gullydeckel anhob, Straßen überschwemmte und Keller ausgepumpt werden mussten. Allein die Speyerer Wehr rückte zu 27 Einsätzen aus, die aber allesamt nicht dramatisch waren, weil der Starkregen glücklicherweise jeweils nicht länger als 20 Minuten dauerte. Auf der Autobahn zwischen Hockenheim und Speyer gab es Behinderungen. jüg

