Start in die Saison ist jetzt sicher

Speyer. „Das Bademaxx-Freibad kann am Freitag, 11. Juni, geöffnet werden. Eine Testpflicht für Besucher besteht nicht“, so das Fazit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zur neuen Corona-Verordnung der Landesregierung. „Ich freue mich sehr, dass wir in Speyer in die Freibadsaison starten können. Mein Dank gilt den Verantwortlichen sowie den Mitarbeitern des Bademaxx ohne deren Mithilfe eine Öffnung nicht möglich wäre, betont Seiler. Sie appelliert an die Besucher zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Einhaltung der Regeln, damit diese Herausforderung für alle Beteiligten gut bewältigt werden kann.

Das Betriebs- und Hygienekonzept fürs Freibad werde derzeit an die Vorgaben der Landesregierung angepasst und mit der Infektionsschutzbehörde der Stadt abgestimmt, ergänzt Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke. Das Betriebskonzept sehe wieder eine Öffnung in zwei Zeitspannen (vormittags 8 bis 12.30 Uhr, nachmittags 13.30 bis 19.30 Uhr) vor. „Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, sind maximal 500 Personen pro Zeitspanne möglich“, so Bühring.

Nur mit Online-Tickets

Der Zutritt sei wie bereits in der letzten Saison mittels Online-Tickets möglich, die ab Dienstag, 8. Juni, über die Bademaxx-Homepage und die Mein Speyer-App gebucht werden können. Badegäste, die nicht im Netz sind, können Tickets mittels EC-Karte im Kundenzentrum der SWS in der Industriestraße kaufen. Die Eintrittspreise seien im Vergleich zum Vorjahr unverändert (vormittags: Erwachsene 3,30 Euro, Ermäßigte 2,20 Euro, nachmittags: Erwachsene 4,20 Euro, Ermäßigte 3,30 Euro). „Durch die Online-Buchung sind Kontaktdatenverfolgung und Plausibilitätsprüfung möglich, die in der aktuellen Bekämpfungsversordnung gefordert werden“, betont der SWS-Geschäftsführer.

Überraschend ermöglicht das Land auch die Öffnung der Sauna. Die soll am 25. Juni folgen, so Bühring. Von 14 bis 20 Uhr für den Komplettpreis von 15 Euro – mit Test, Impfausweis oder Genesenennachweis. zg

