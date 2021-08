Statt Milchkartons gibt’s jetzt Logistik

Speyer/Mannheim. Panattoni bezeichnet sich selbst als der führende Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa. Jetzt hat das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bekanntgegeben, dass die Hornbach Baumarkt AG als Mieter in den Panattoni-Park Speyer einzieht. Die Logistikimmobilie, in der bis vor wenigen Jahren die Firma Elopak ansässig war und Getränkeverbundpackungen entwickelt und produziert hat bis sie nach Mannheim umgezogen ist, wird im November an Hornbach übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hornbach wird die Immobilie als Lager, Versand- und Verteilzentrum für die Region nutzen. Auf einer Grundstücksfläche von 31 125 Quadratmetern in der Brunckstraße in Nachbarschaft zum Kino und zur Sektkellerei entwickelte Panattoni eine Gesamtnutzfläche von 19 881 Quadratmetern, davon sind 17 639 Logistik-, 877 Büro- und 1365 Quadratmeter sogenannte Mezzanine-Flächen (Zwischenböden). Die Gebäudehöhe beträgt zehn Meter. Durch die Verlegung einer speziellen Folie zur Bodenversiegelung wird das Handling von wassergefährdenden Stoffen in der Immobilie möglich. Auf den Außenflächen entstehen zudem zwei Lkw- und 47 Pkw-Stellplätze. Durch die direkte Nähe zur B 9 sowie zur A 61 verfügt das Logistikzentrum über eine hervorragende Anbindung zum Autobahnkreuz A 6/A 5 in Richtung Karlsruhe, Frankfurt und Mannheim.

Der Panattoni-Park entsteht auf einem ehemaligen Produktionsstandort für Lebensmittelverpackungen. Hierzu revitalisiert Panattoni seit Ende 2020 das Areal und setzt laut Pressemitteilung eine Vielzahl an Nachhaltigkeitsmaßnahmen um. Neben der Errichtung nach dem DGNB-Goldstandard zählen dazu die Entwicklung versickerungsfähiger Pkw-Stellflächen, Maßnahmen zur landschaftsnahen Fassadengestaltung sowie der Erhalt der örtlichen Flora. In Kooperation mit den Stadtwerken ist die vollflächige Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus geplant. Hierdurch werden nicht nur die Treibhausgasemissionen reduziert, sondern grüner Strom gewonnen.

„Mit dem neuen Logistikzentrum in Speyer haben wir einen Standort gefunden, der optimal unser vorhandenes Logistik-Netzwerk ergänzt“, sagt Senad Sahinovic, Leiter Logistikzentren Süd bei Hornbach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sagt: „Ich freue mich sehr über die Ansiedlung der Hornbach Baumarkt AG, eines erfolgreichen familiengeführten Großunternehmens aus der Pfalz, in Speyer, welches eine Reihe an Arbeitsplätzen schaffen wird. Im sehr positiv verlaufenen Prozess der Grundstücksentwicklung durch Panattoni sind die Umsetzung der zahlreichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und die Installation einer Photovoltaikanlage hervorzuheben. Das ist wegweisend.“ zg