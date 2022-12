Stauferkaiser tut Gutes

Speyer. Krankheitsbedingt etwas später als sonst hat jetzt „Stauferkaiser Friedrich II.“ – alias Gästeführer Frank Seidel – auch im Namen des Speyerer Schaustellerverbandes eine Spende in Höhe von 575 Euro an die Speyerer Tafel in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes übergeben. Der Betrag stammt aus dem Erlös der kaiserlichen historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte, die bei der Speyerer Herbstmesse angeboten wurde.

Die Leiterin der Tafel Karin Maier und das gesamte ehrenamtlich tätige Team freuten sich sehr über die Zuwendung, die die Tafel zu einer Zeit erreicht, in der besonders viele bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden müssen.

Der „Stauferkaiser“ kommt anlässlich der Speyerer Frühjahrsmesse 2023 zurück in die Stadt! Seine Führung startet am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr am Geschirrplätzel. zg