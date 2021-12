Stefanie Seiler rät: "Impfen lassen und Kontakte meiden"

Speyer. „Impfen lassen und Kontakte vermeiden“ – so lautet der dringende Appell von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und weiteren Gesprächspartnern beim gestrigen Online-Pressegespräch zur aktuellen Corona-Lage in der Domstadt. Vor allem die befürchtete Ausbreitung der Omikron-Variante bereite ihr große Sorgen, die zu einer Überlastung der Versorgungssysteme führen könne, betont Seiler.

Nach der Bund-Länder Konferenz erwartet Seiler am Donnerstag bereits die Umsetzung der dort gefassten Beschlüsse in einer neuen Landesverordnung, die aber erst am 28. Dezember in Kraft treten werde. Glücklich ist Seiler mit diesem „Weihnachtsgeschenk“ nicht, das ihrer Meinung nach zu spät Gültigkeit erlangt. Die Kontaktbeschränkungen hätten ihrer Ansicht nach früher greifen müssen, denn in den nächsten Wochen und Monaten werde uns allen viel abverlangt, so die Stadtchefin.

Sie formulierte eine dringende Bitte an die Bürgerinnen und Bürger: „Halten sie den Bekanntenkreis klein, reizen sie die Regelung mit den zehn Personen nicht aus, vermeiden sie unnötige Kontakte und lassen sie sich zum Schutz ihrer Angehörigen vor Familienbesuchen testen.“ Auch um die Aufrechterhaltung des Betriebs hochsensibler Gesundheitssysteme und von kritischen Infrastruktur-Organisationen wie Stadtwerke und Feuerwehr sicherzustellen, müsse sich jeder Bürger seiner Verantwortung bewusst sein und sich impfen lassen, bekräftigte die Oberbürgermeisterin.

Die Stadt selbst werde vorläufig auf Präsenzveranstaltungen verzichten. Der Besucherverkehr werde eingeschränkt, die Gremien tagten nur noch online und statt des Neujahrsempfanges in der Stadthalle werde Anfang Januar eine digitale Grußbotschaft ins Netz gestellt.

Das war eine Steilvorlage für den Speyerer Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann, der auch als Impfkoordinator die Verantwortung hat. Nach seinen Angaben wurden am Dienstag und Mittwoch dieser Woche bei Sonderimpfaktionen im ehemaligen Stiftungskrankenhaus tageweise knapp 600 Personen gepikst. Es hätten wesentlich mehr sein können, denn es wurden vorab jeweils 700 Termine vergeben, bedauert Eymann das Ausbleiben von insgesamt annähernd 200 Personen. Er vermutet, dass sich diese Impfwilligen bei verschiedenen Einrichtungen angemeldet und dann den ersten zugesagten Termin wahrgenommen haben.

Verlegung in die Stadthalle

Eymann sagt: „Das ist nicht gut, wenn dadurch anderswo Impfstoff übrig bleibt. Daher bitte ich bei doppelter Terminzusage um eine möglichst frühzeitige Absage.“ Zu hören war ferner, dass die Impfstelle im früheren Stiftungskrankenhaus in die Stadthalle verlegt werde, wo dann ab 19. Januar in 24 Kabinen geimpft werden soll.

Dr. Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin im Sankt Vincentius-Krankenhaus, ließ anklingen, dass selbst eine Booster-Impfung, die nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nun bereits drei Monate nach der Zweit-impfung erfolgen könne, keinen totalen Schutz vor der Omikron-Variante biete, aber einen wichtigen Beitrag leiste, um schwere Verläufe zu verhindern. Obwohl der Impfdokumentation von Rheinland-Pfalz zu entnehmen sei, dass über 90 Prozent der Bürger zweimal geimpft seien, halte sie die Booster-Impfung für unverzichtbar.

Vor allem bei der Altersgruppe von 40 bis 70 Jahren sei noch Luft nach oben, unterstrich Leszinski in Erwartung einer kaum zu verhindernden Omikron-Welle die Bedeutung einer Drittimpfung. Omikron hat nach ihrer Einschätzung Speyer bereits erreicht. Noch sei ihr Krankenhaus verschont geblieben, aber im Testzentrum sei die Variante bei zwei Getesteten nachgewiesen worden und bei weiteren drei Personen bestehe ein konkreter Verdacht, so die Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Sorgen bereitet ihr zudem, dass die Nachfrage nach PCR-Tests in dieser Woche regelrecht eingebrochen sei. Offensichtlich wollten die Menschen an Weihnachten nicht in Quarantäne gehen und verzichteten daher auf die wichtigen Tests. Damit gefährdeten sie jedoch Angehörige und gegebenenfalls weitere Kontaktpersonen, erklärt die Expertin: „Wir können Omikron nicht verhindern, aber durch eigenes Verhalten Einfluss nehmen auf den Umfang der Infektion!“

Erfreuliches hatte Bürgermeisterin Monika Kabs zu berichten. Der Bildungsdezernentin zufolge wurden in Abstimmung mit Elternschaft und Schulleitung seit letztem Freitag vier Impfaktionen an verschiedenen Grundschulen durchgeführt. Dazu merkte Dr. Leszinski an, dass dies eine sinnvolle Sache sei, obgleich die Stiko sich bisher bei Kinderimpfungen sehr zögerlich verhalten habe.