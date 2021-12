Sternsingen gibt es in Speyer kontaktlos

Speyer. Die 64. Aktion Dreikönigssingen wird wieder in veränderter Form stattfinden. Das Bistum Speyer hat sich aufgrund der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen entschlossen, dass Hausbesuche durch Sternsingergruppen nicht durchgeführt werden können. Stattdessen setzt die Diözese mit den Sternsingergruppen aus 70 Pfarreien wieder auf ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen Aktionsformen: Segensbriefe und -pakete werden zugeschickt oder verteilt, digitale Sternsingerbesuche sind möglich, in den Gottesdiensten liegt der Segen bereit. Durch digitale Formate können auch Personen, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern den Segen erhalten.

„Es ist unheimlich schade und traurig, dass in diesem Jahr die Sternsinger wieder nicht von Tür zu Tür gehen können“, erklärt Kaplan Matthias Schmitt betroffen. Der Ansprechpartner für die Sternsingeraktion im Bistum Speyer sagt weiter: „Die weiterhin hohen Fallzahlen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, hat das Bistum bewogen, schon möglichst frühzeitig eine Entscheidung zu treffen.“ Viele Gruppen haben schon seit Ende der Herbstferien mit den Vorbereitungen zur Sternsingeraktion begonnen. „Es ist frustrierend für die vielen Ehrenamtlichen, jetzt wieder alles neu überdenken und neu planen zu müssen. Doch ich bin zuversichtlich, dass die Erfahrungen aus dem letzten Jahr eine leichtere Umsetzung ermöglichen“, meint Schmitt weiter.

Kollekte geht in die Aktion

Da Hausbesuche nicht möglich sind, wird sich dies vermutlich auch auf die Spenden auswirken, die dieses Jahr für die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika verwendet werden. Deshalb verfügte Bischof Wiesemann, dass die Kollekte am zweiten Sonntag nach Weihnachten für die „Aktion Dreikönigsingen“ vorzusehen ist. Bei der vergangenen Aktion unter Corona-Bedingungen wurden immerhin 842 090,83 Euro gesammelt. Im Jahr 2020 waren es aber fast 1,27 Millionen Euro gewesen. is

Info: Tipps und Informationen zur Segenspost und weiteren Ideen gibt es unter diesem Link; das Anlegen einer virtuellen Spendendose für die Pfarrei und die Gemeinde ist hier möglich.

