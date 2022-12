Sternsinger bei Kanzler Scholz

Sie heißen Franziska, Johanna, Julia und Philipp, sind aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Otto in Speyer und haben bald einen wichtigen Termin in Berlin: Das Quartett vertritt am Donnerstag, 5. Januar, um 14 Uhr das Bistum beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt. Diesmal begrüßt Olaf Scholz dort erstmals eine große Sternsingerschar. 108 Jungen und Mädchen aus

...