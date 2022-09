Stiftung fördert Bildung und Sport

Speyer. Die Stiftung der Stadt Speyer für Bildung und Sport wurde 2007 gegründet. Ihr Zweck ist die Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und damit eine Stärkung des gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins für die Belange und die Bedeutung der Bildung und des Sports. Insbesondere soll erreicht werden, dass Bürger, Unternehmen und andere, sich der Stadt verbunden fühlende Personen und Institutionen durch Zustiftungen und Spenden Mitverantwortung für die Gestaltung übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bildung dient der Emanzipation des Individuums, regt Kreativität und Eigeninitiative an und fördert so ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Sport hilft der Entfaltung von Körper, Geist und Seele. Aus ihm resultieren viel ehrenamtliches Engagement und soziale Kontakte. Das ist wichtig für alle Menschen, insbesondere aber für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Umso wichtiger ist es, dass es in der Stadt eine Stiftung gibt, die genau dies auch mit entsprechenden Mitteln fördert“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die den Stiftungsrat leitet.

Die Stiftung fördert ganz konkret Veranstaltungen und Projekte, gewährt Zuwendungen zur Fort- und Ausbildung und greift Kindertagesstätten, Schulen, Sportvereine und Sportstätten unter die Arme. Engagierte, die in ihrem Bereich Bedarf feststellen, können eine Förderung beantragen. Der schriftliche Antrag sollte folgende Angaben erhalten: Projekt- oder Maßnahmenbezeichnung, Dauer des Projekts, Träger der Maßnahme, eine Beschreibung, die geplanten Kosten und Finanzierung (Eigenbeteiligung des Trägers oder Vereins, sonstige Einnahmen).

Mehr zum Thema Förderung Ausschreibung: MVV sucht Projekte in Mannheim und der Region Mehr erfahren Tennisclub 50 000 Euro Förderung Mehr erfahren Erziehung Sprach-Kitas sind die Schlüssel zur Welt, meint der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born Mehr erfahren

Über die Vergabe der Fördermittel wird dann jeweils einmal im Jahr in der Sitzung der Stiftung entschieden, die meist im vierten Quartal stattfindet. zg