Stiftungen zeigen sich großzügig

Speyer. Nachdem die Jahresabschlüsse für die Bauchhenß-Spies- sowie die Schott-Stiftung für 2022 zum Abschluss gebracht wurden, konnten sich nun 14 Institutionen über Zuschüsse freuen. Während die Bauchhenß-Spies-Stiftung die Erlöse in Höhe von 48 780 Euro gemäß Zweck zur Unterstützung der Armen der Stadt an sieben Projekte verteilte, wurden bei der Schott-Stiftung 17 890 Euro an Initiativen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung ausgeschüttet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Auswertung der im Vorfeld eingereichten Anträge erhielt der Kiwanis-Club für sein Schulranzen-Projekt mit 15 500 Euro die höchste Förderung der Bauchhenß-Spies-Stiftung, gefolgt von der durch das Rote Kreuz betriebenen Tafel und der „MahlZeit“ der protestantischen Kirchengemeinde mit jeweils 8000 Euro. Das Seniorenbüro der Stadt darf sich über 4580 Euro für Tagesfahrten und die Reise der kurzen Wege freuen, um älteren Menschen ohne ausreichende Mittel die Teilnahme zu ermöglich. Die Jugendberufsagentur Plus wird ihre 5000 Euro für junge Menschen einsetzen, deren Eltern sich keine Fahrkarte zur Ausbildungsstelle, keine Arbeitskleidung und keine Lernmaterialien für ihr Kind leisten können. Zudem erhielt die städtische Wohnraumsicherung 4200 Euro und die Soziale Anlaufstelle 3500 Euro.

Von der Schott-Stiftung profitiert die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt mit 6000 Euro und der Förderkreis der Schule im Erlich mit 5170 Euro. Bei der Ausstattung eines Bewegungsraums konnte die Kita Pusteblume mit 3160 Euro unterstützt werden, während die Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule ihre 2060 Euro für die Anschaffung von Lernmitteln einsetzen will. Weiterhin erhielt der Judo-Sportverein 1500 Euro aus Erträgen der Schott-Stiftung.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrhart-Schott-Schule Internetbekanntschaften begegnet Mehr erfahren

Den Vorsitz über beiden Stiftungen hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler qua Amt inne: „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir diejenigen unterstützen, die weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben und von Inflation sowie steigenden Energiepreisen stärker betroffen sind.“ zg